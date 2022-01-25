خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بسهولة

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، من الأمور التي تتصدر عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، كونها وثيقة كشف هوية الشخص أمام الجهات الحكومية وغيرها؛ مما يتطلب تواجدها بصفة دائمة، لذلك قدمت مصلحة الأحوال المدنية، التابعة لوزارة الداخلية المصرية، تسهيلات كبيرة لسهولة استخراجها، حيث أتاحت استخراج بدل فاقد من خلال الإنترنت، وفي وقت زمني قياسي، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الأمنية والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين وتلافى المعوقات التي من شأنها زيادة التكدس والازدحام في استخراج المستخرجات الرسمية.

استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي أون لاين

أتاحت بوابة مصر الرقمية، خدمات الأحوال المدنية، من بينها استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي أون لاين، من خلال الدخول على موقع البوابة، والضغط على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة، ثم اختيار الخدمة الخاصة باستخراج الرقم القومي، ليختار المستفيد من الخدمة ما بين إصدار بدل تالف بطاقة الرقم القومي أو إصدار بدل فاقد بطاقة الرقم القومي، والضغط على الخدمة، في حال إذا كانت تلك المرة الأولى التي يقوم فيها المواطن بالدخول لبوابة مصر الرقمية، يجب أن يسجل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به ورقم المصنع الموجود ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص به، ثم ينتظر رسالة نصية بها كود رقمي يتم كتابته، ثم تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن المستفيد من الخدمة، والتي تتضمن الاسم الرباعي، والرقم القومي الخاص بالمواطن، واسم الأم، والقسم التابع له المواطن، مع الضغط على تسجيل الطلب، حتى يتم تسجيل طلب استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي.

استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كما وفرت الأحوال المدنية، خدمة استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي مستعجل، من خلال السجلات المدنية، التابعة للمصلحة، والتي يمكن للمواطن من خلالها بدل فاقد بطاقة الرقم القومي مستعجل خلال 24 ساعة، من خلال شراء استمارة VIP، مقابل 170 جنيها، واستيفاء البيانات وإحضار المستندات الخاصة بالعميل للاطلاع عليها، ثم تسليمها للموظف المختص، الخضوع للتصوير وهذه الخطوة اختيارية تجرى في حالة تجديد البطاقة فقط، وخلال 24 ساعة يمكن استلام البطاقة الجديدة.

كيفية استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي من الهاتف

كما أتاحت الداخلية، متمثلة في قطاع السجل المدني، التابع لها، إمكانية استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي من الهاتف عن طريق الاتصال بالرقم الساخن الذي حددته الوزارة، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا، حيث سعت الدولة لميكنة الخدمات الحكومية، وتسهيلها على المواطنين من خلال تحويلها لخدمات أون لاين أو من خلال وسائل التواصل السريع، وآخر تلك الخدمات التي تقدمها هي إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال التليفون، حيث تبدأ الخطوات بالاتصال على الرقم الساخن 16582، ثم اختيار خدمة طلب إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد، وتسجيل بيانات صاحب البطاقة بدقة وحسب المستندات والأوراق الرسمية المصدرة له، تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال البطاقة عليه، على أن يتسلم المواطن، البطاقة عن طريق البريد حتى المنزل، أو تحديد مكان استلامها، بعد المدة المحدد له.

واستمرارا للتحول الرقمي التي تشهده الدولة المصرية، فعلت الأحوال المدنية، إمكانية استخراج مصدرات القطاع من خلال موقع القطاع المتاح على شبكة المعلومات الدولية، ومراكز الكول سنتر المتاحة من خلال الأرقام 16582، 090070999، 24004400، حيث تتيح تلك الوسائل استخراج مصدرات القطاع في سهولة ويسر وتوصيلها للمواطنين بمحال إقامتهم دون تحميلهم مشقة ونفقات الانتقال لمنافذ القطاع.