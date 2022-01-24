جمهور مسلسل أنا وهي يطالب بجزء ثاني قبل عرض الحلقة الأخيرة: «خليهم 60»

ساعات قليلة تفصلنا عن الحلقة الأخيرة من مسلسل «أنا وهي» للفنانة هنا الزاهد، وأحمد حاتم، الذي من المقرر عرضها الليلة على قناة cbc في تمام الساعة الـ 8 مساءًا، إذ إن المسلسل مكون من 18 حلقة فقط.

هنا الزاهد تنشر تعليقات الجمهور

نشرت الفنانة هنا الزاهد تعليقات الجمهور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث قال أحد المتابعين «دول 18 حلقة بس مينفعش يبقوا 30»، وتعليق أخر «أحنا عايزين جزء ثاني للمسلسل»، وتعليق أخر«طيب خليهم 60 حلقة يا أخي».

أحداث مسلسل أنا وهي

تدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا بين شخصيتي «هند» التي تجسد دورها الفنانة هنا الزاهد، «سليم» الذي يجسد دوره الفنان أحمد حاتم، حيث ذهبا سوياً إلى دكتور نفسي يدعي شيرين عبد الوهاب الذي يجسد دوره الفنان أشرف عبد الباقي، ويحاول أن يحل مشكلاتهما بالدخول في حياة كلا منهما حياة الأخر.

ويعاني سليم من الطيبة والخجل المفرط، والوسواس النظافة الزائدة، على عكس هند التي تعاني العصبية الزائدة والعدوانية المفرطة، وفي الحلقات الأخيرة قل الأمر تدريجيًا.

أحداث الحلقة الـ 17

عرضت مساء أمس الحلقة الـ17، التي شهدت تقدم عريس لـ«هند»، من خلال المسرحية التي تجرى بروفاتها، ومحاولة سليم التقرب من هند حتى تقبل اعتذاره والموافقة على الزواج منه من جديد، كما شهدت الحلقة قبل الأخيرة ظهور تحليل الـ dna، الذي أثبت أن نجل عبير صبري ليس ابن اشرف عبدالباقي.

أبطال مسلسل أنا وهي

مسلسل أنا وهي من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، ميرهان حسين، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.