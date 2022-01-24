وزيرة الثقافة في الغربية: منشآت الإبداع بالمحافظة قيمة مضافة لبنية التنوير

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بديوان عام محافظة الغربية ضمن برنامج زيارتها لافتتاح مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى لبحث تكثيف النشاط الفكرى والفنى وتفعيل عدد المشروعات الابداعية بالمحافظة وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب ، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة وعدد من اعضاء مجسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

عبد الدايم : الابداع يلعب دورا هاما فى تنمية الوعى والادراك والبنية الثقافية للدولة أحد ادواتها التنويرية

قالت عبد الدايم إن الابداع يلعب دورا هاما فى تنمية الوعى والادراك وتطوير المجتمع وبناء الانسان ، واشارت انه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية الهادفة الى نشر التنوير بالاضافة الى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن احلامهم وطموحاتهم واضافت ان تفعيل خطط انشاء وتطوير المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية ينعكس إيجابًا على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعى لكافة ربوع الوطن، وتابعت أن عمليات الإنشاء والتطوير للمنشأت الثقافية بمحافظة الغربية يمثل قيمة مضافة للبنية الثقافية التي تملكها الدولة باعتبارها أحد أدواتها التنويرية مؤكدة دور هذه المنشآت في نشر الفكر الجاد والفن الراقى.

من جانبه اشاد محافظ الغربية بجهود وزارة الثقافة والنشاط الثقافي والفني المقدم لابناء المحافظة وسرعة تطوير العديد من المواقع الثقافية التي اصبحت روافد هامة لبناء الانسان بالاضافة الي دعم المكتبات واكتشاف الموهوبين والنابغين .

تناول اللقاء أهمية تكثيف العمل الثقافي بالمحافظة، وتفعيل عدد كبير من المشروعات الابداعية ولمبادرات والقوافل الثقافية ، وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين وزيرة الثقافة ومحافظ الغربية .