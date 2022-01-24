«كورونا» يضرب حكومة الاحتلال إسرائيل.. إصابة 6 وزراء وعزلهم منزليا

شهدت إسرائيل خلال شهر يناير الجارى، ارتفاعا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي، حيث أصيب أكثر من 5 وزراء بالفيروس، وترصد «الوطن» أبرز وزراء الاحتلال الإسرائيلي المصابين بكورونا.

إصابة وزير السياحة الإسرائيلي بكورونا

وأعلن وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنه لا يشعر بأعراض خطيرة، حيث إنه فى بحالة جيدة وسيواصل العمل من المنزل، وفقا للتدابير الصحية.

الدفاع الإسرائيلية تعلن إصابة الوزير

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجمعة الماضية، إصابة وزير الدفاع بيني غانتس، بفيروس كورونا، وأضافت الوزارة فى بيان، أن الوزير تلقى 4 جرعات من التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أن صحة الوزير جيدة، وسيواصل العمل بإدارة الشؤون الأمنية من خلال أنظمة مثبتة داخل منزله.

إصابة وزير الثقافة والرياضة بعد تلقى 3 جرعات لقاح

وبحسب ما ذكرته القناة العبرية الـ12، الأسبوع الماضي، أن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، حيلي تروبير، أصيب بفيروس كورونا، رغم تلقيه 3 جرعات ضد فيروس كورونا، مضيفة أنه لم يحضر جلسات مجلس الوزراء لبلاده، الأيام الماضية جراء إصابته بالفيروس.

وزير المالية

كما أعلن وزير المالية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، فى 15 يناير الماضى، إصابته بفيروس كورونا، وقال فى تغريدة نشرها على حسابه الشخصى عبر موقع «تويتر»، أنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه سيبقى فى الحجر المنزلى خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يواصل اتباع السياسات الاقتصادية خلال عمله من المنزل، بالإضافة إلى تتبع البيانات والتخطيط.

وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، فى 11 يناير الماضى، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وأعرب عن صحته الجيدة، مغردا على حسابه الشخصى عبر موقع «تويتر»، قائلا: «أشعر بأننى على ما يرام لأني حاصل على التطعيم»، داعيا الجميع إلى تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة لتخطى الجائحة.

وزير الأمن الداخلي في العزل المنزلي

وفي 10 يناير الماضى، أعلنت وسائل إعلام محلية، إصابة وزير الأمن الداخلي عومير بارليف بفيروس كورونا، حيث كشفت التقارير أنه أصيب بعد إصابة مسؤول كبير في مكتبه أيضا بالفيروس، كما يخضع إلى العزل المنزلي وفقا للإجراءات الصحية المعلن عنها ضد كورونا.