مصر تعرب عن رفضها تهجير إسرائيل للعائلات الفلسطينية من منازلهم

أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن بالغ رفضها لما أقدمت عليه السلطات الإسرائيلية بهدم منزل ومبنى في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، مؤكدة أنّ المحاولات الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، فضلا عما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

وشدّد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على موقف مصر الثابت من رفض سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، وأعاد التأكيد على أنّ استمرار الإجراءات الأحادية يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويسهم بشكل مباشر في تعكير أي مناخ منشود نتطلع إليه جميعًا من أجل السلام الشامل والعادل في المنطقة.