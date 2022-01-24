إصابة رئيس القائمة العربية في الكنيست ووزير السياحة الإسرائيلي بكورونا

أُصيب وزير السياحة الإسرائيلي، ورئيس القائمة الموحدة، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لوسائل إعلام محلية، وقال وزير السياحة الإسرائيلي «يوئيل رازفوزوف»، أنه لا يشعر بأعراض خطيرة، كما أنه بحالة جيدة و سيواصل العمل من المنزل، وفقا للإجراءات الصحية، فى حين أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة «منصور عباس»، والذي يحظى بـ 4 مقاعد بالكنيست من أصل 120مقعدا، إصابته أيضًا بفيروس كورونا.

وأعلن نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت وعضو بالكنيست، أبير كارا، اليوم أيضا عن إصابته بفيروس كورونا، حيث أن عدد المصابين من الوزراء وأعضاء الكنيست فى إسرائيل وصل إلى 14 مصابًا بالفيروس، بينهم 8 من الائتلاف الحاكم و6 من المعارضة.

تفشي فيروس كورونا في إسرائيل و زيادة الإصابات

يذكر أن إسرائيل شهدت تفشيا كبيرا لفيروس كورونا، خاصة بعد الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون» شديد العدوى، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 67 الف و 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من مليوني حالة إصابة، فى حين بلغ عدد الوفيات 8 آلاف و 447 حالة وفاة، كما أن 783 مريضا في حالة خطرة داخل المستشفيات يتلقون الرعاية الصحية المناسبة، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

إلغاء الحجر الصحي لطلاب المدارس

وكانت إسرائيل، ألغت، الخميس الماضي، الحجر الصحي لطلاب المدارس الذين يخالطون مصاب بفيروس كورونا المستجد، بداية من الخميس المقبل، كما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فى وقت سابق، تسجيل أول إصابة بمرض «فلورونا» المزدوج بين بفيروس كورونا والإنفلونزا.