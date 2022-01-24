توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والصغرى 3

تقلبات جوية حادة تشهدها البلاد على مدار الأيام المقبلة، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، فضلًا عن نشاط للرياح الذي يعمل على الإحساس بمزيد من برودة الطقس، إذ تصل ذروة هذه الحالة يوم الأربعاء المقبل، وذلك وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر اليوم.

وتشهد البلاد غدًا طقسا باردا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، إلا أنّه يكون شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

تقلبات جوية اعتبارا من الأربعاء المقبل

واعتبارًا من يوم الأربعاء تشهد البلاد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط للرياح الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

إذ يشهد يوم الأربعاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد يصاحبها موجات البرد، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع وفق البيان الصادر عن الهيئة أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وتشهد البلاد أيضًا اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار، وعلى البحر الأحمر أيضًا ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر.

أما يوم الخميس فتنحسر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 25 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 07.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 27 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 04.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.