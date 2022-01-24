تحذير من هيئة الأرصاد لمتسلقي جبال كاترين وسكان السواحل..احذروا الثلوج

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم، خلال فترات النهار والليل، مع استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية شديدة البرودة .

وأضافت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل، ستصل لـ 7 درجات مئوية بالقاهرة، وسيكون الطقس شديد البرودة، بسبب نشاط الرياح، مع استمرار تكون الصقيع على بعض المزروعات.

ووجّهت تحذيرات لمتسلقي مرتفعات سانت كاترين بالتوقف عن ممارسة نشاطهم بداية من الأربعاء المقبل، بسبب التقلبات الجوية، حيث سيزيد معدل تساقط الثلوج على جبال سانت كاترين: «يجب على محبي التسلق لجبال كاترين الحذر الشديد بداية من الأربعاء، وارتداء الملابس الثقيلة جدا».

وأشارت «غانم»، إلى أنّ موجة البرد تستدعي ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة قاطني المدن الجديدة، حيث أن المساحات المفتوحة حول المدن، ستزيد من الإحساس ببرودة الجو مع بداية ساعات الليل، وحتى الساعات الأولى من الصباح، لهذا يجب التدفئة جيدا، وشرب المشروبات الدافئة حفاظًا على درجة حرارة الجسم.

تساقط الثلوج على السواحل الشمالية

ونفت «غانم»، تساقط الثلوج الشديدة على غرار الشام، بالرغم من تعرض البلاد لنفس المنخفض الجوي، مشيرة إلى أنّ البحر المتوسط مثّل عاملًا هامًا في الحد من تأثير هذا المنخفض على مصر: «مع موجة الأمطار والتقلبات الجوية يوم الأربعاء المقبل، قد نشهد تساقط بعض حبات البرد الصغيرة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية».

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة : العظمى 15 الصغرى7

- الإسكندرية: 15- 07

- وادي النطرون: 15 -08

- طنطا: 15 - 07

- شبين الكوم: 15- 07

- دمنهور: 15 - 07

- بلطيم: 16 - 08

- مطروح: 15- 07

- السلوم: 14- 08

- الغردقة: 19- 12

- مرسى علم: 20 -10

- الفيوم: 15 -03

- بني سويف: 15- 03

- المنيا: 15- 03

- أسيوط: 15- 03

- سوهاج: 16- 05

- قنا: 17- 05

- الأقصر: 19- 06

- أسوان: 20- 08