الأرصاد تحذر من انخفاض جديد بدرجات الحرارة اليوم وغدا: طقس بارد وأمطار

مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة تشهده أنحاء البلاد كافة، خلال اليوم وغدًا، وفقًا لما أعلنته الأرصاد الجوية، في البيان التحذيري الصادر عنها، إذ تسود أجواء شديدة البرودة على جميع الأنحاء بسبب تدني الحرارة بشقيها العظمى والصغرى، الناتج عن تبريد كبير في طبقات الجو العليا ونشاط للرياح الشمالية على جميع الأنحاء لتزيد من الشعور ببرودة الطقس، كما تتكاثر السحب لتقلل من ساعات سطوع الشمس خلال ساعات النهار؛ وتزيد من فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 24 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 25 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

تقلبات جوية اعتباراً من الأربعاء

كما نوهت الأرصاد، إلى رصد حالة سريعة من التقلبات الجوية تبدأ الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير، من قبل النماذج العددية، مما ينتج عنه تساقط للأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من البلاد ونشاط للرياح وانخفاض آخر ملحوظ فى درجات الحرارة.

وأعلنت حالة الطقس المتوقعة على مدار الأسبوع، ليكون الطقس بارد خلال ساعات النهار على غالبية الأنحاء، قارص البرودة على جميع الأنحاء خلال ساعات الليل، يصل حد الصقيع على بعض المناطق من شمالي البلاد وحتى شمال الصعيد، مع تكون الثلوج على مرتفعات كاترين.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 06.