التحويلات المرورية المقررة لاستكمال تنفيذ أعمال ربط محور عين الصيرة بـ«الدائري»

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تنفيذ أعمال ربط كوبري محور عين الصيرة بالطريق الدائري وتوسعة وتطوير الطريق الدائري بمنطقة البساتين بالقاهرة، على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال ربط كوبري محور عين الصيرة بالطريق الدائري وتوسعة وتطوير الطريق الدائري بمنطقة البساتين بالقاهرة، الأمر الذي يستلزم إجراء التحويلات المرورية.

التحويلات المرورية لكوبري محور عين الصيرة بالطريق الدائري

وتأتي التحويلات المرورية على النحو التالي:

ـ القادم من مناطق أعلى الأتوستراد ومتجه إلى الجيزة وأعلى النيل، تحويل الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم بطول 500 متر، والعودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى، على أن تكون فترة الأعمال 30 يوما اعتبارا من الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2021 وعلى مدار اليوم بالكامل.

ـ القادم من مناطق الجيزة وأعلى النيل ومتجه إلى مناطق القاهرة الجديدة، اتخاذ المنزل المؤدي إلى طريق الكورنيش مع غلق مطلع أثر النبي المتجه أعلى الطريق الدائري في نفس الاتجاه، على أن تبدأ الأعمال اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 من الساعة 12.05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً وعلى مدار 15 يوماً.

ومن جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، وبرئاسة اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

حملات مرورية لتحقيق الانضباط

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للمرور، تواصل حملاتها المرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور، على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فضلا عن جهودها في مجال فحص قائدي الحافلات المدرسية، للحفاظ على أرواح الطلاب، للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطي المواد المخدرة، بين سائقي حافلات المدارس، وذلك من خلال حملات مُكبرة على مستوى الجمهورية لفحصهم، والتحقق من سلامتهم، حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.