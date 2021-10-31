قبل افتتاحها رسميا.. كل ما تريد معرفته عن بحيرة عين الصيرة

ممشي سياحى، و«لاند سكيب» ونخيل وأشجار، وفي الوسط جزيرة ومنطقة اللسان، فضلًا عن النوافير المائية التي تضيئ بألوان عدة عقب غروب الشمس، لترسم لوحة فنية رائعة، ويستقر أمامها مبنى ضخم هو متحف الحضارة.. هكذا أصبحت منطقة بحيرة عين الصيرة، عقب الانتهاء من تطويرها، وفي انتظار استقبال الجمهور، عقب الافتتاح الرسمي لها.

حيث من المنتظر افتتاح بحيرة عين الصيرة رسميا خلال الفترة القادمة، ومن ثم تكون جاهزة لاستقبال الجمهور، للتنزه والتجول داخلها.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن بحيرة عين الصيرة، قبل افتتاحها رسميا، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ومسئولى مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة.

كل ما تريد معرفته عن بحيرة عين الصيرة، قبل افتتاحها رسميا

- تعود بداية مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، إلى 1 يناير 2020، موعد البدء في تنفيذ أول مرحلة من المشروع، والتي تضمنت عملية التكريك وتطهير البحيرة، ثم بداية أعمال اللاند سكيب، في 1 أبريل 2020، والتي تم الانتهاء منها خلال 9 شهور نتيجة العمل المتواصل 24 ساعة.

- يضم مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة ممشى سياحيا بطول 2500 متر، يتخلله أماكن جلسات لكبار السن، ويحيط الممشى بالبحيرة بأكملها من الخارج، وبجواره اللاند سكيب.

- على أطراف البحيرة تم توفير 4 دورات مياه مجمعة لخدمة زوار البحيرة، وخزانات ري وخزانات حريق، إضافة إلى شبكات ري وشبكات حريق مؤمنة، لتأمين المشروع.

- سيتم توفير منطقة ألعاب «كيدز إيريا»، لتكون جاهزة فور الافتتاح.

- حرصا على عودة مياه البحيرة إلى طبيعتها، كمياه كبريتية للاستشفاء، تم عمل محطة معالجة مياه البحيرة، وخلال 3 شهور سيتم عودة المياه كما كانت قبل التلوث.

- توفير مناطق انتظار سيارات، تسهيلا على الزوار، بجانب توفير أكثر من بوابة للدخول، منعا للتكدس أثناء دخول أو خروج الزوار.

- بلغت نسبة إنجاز بحيرة عين الصيرة 100%، ولكن لم يتم تحديد موعد افتتاح البحيرة أمام الجمهور حتى الآن.

- تتوسط البحيرة جزيرة الشاي، المصنوعة من أجود أنواع الأخشاب البلاستيكية المقاومة للعوامل الجوية، والتي تجعل الجالس داخلها، يرى كافة أرجاء البحيرة، والمتحف، إضافة إلى النوافير المائية داخل البحيرة.

- في أعلى مكان بمحيط البحيرة، تستقر 3 مطاعم، كي يستطيع الجالس داخلها رؤية البحيرة والمتحف أيضا.

- على يمين ويسار البحيرة، تتواجد الكافيهات والأكشاك التجارية، التي ستوفر أكلات «تيك أواي»، والمشروبات الساخنة والباردة، لزوار البحيرة.