طبيب يكشف عن أفضل 3 أشهر لعلاج الأسنان في فترة الحمل.. وهل يجوز استخدام البنج؟

كثير من المعلومات الخاطئة التي تشاع عن تأثير الحمل على الأسنان وكذلك تلك المتعلقة بكيفية التعامل مع مشاكل الأسنان، «الوطن» توضح في التقرير التالي، كل ما يتعلق بأمراض الأسنان خلال فترة الحمل من خلال الدكتور إسلام لملوم أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان.

يؤكد لملوم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يمكن إجراء علاج الأسنان في أيّ وقت خلال فترة الحمل، ومع ذلك، فإن أفضل وقت لإجراء علاج الأسنان هي الفترة من الشهر 4 و5 و6 ولكن إذا كان هناك ألم شديد لا مانع من إجراء أي علاج في أي فترة من فترات الحمل.

يجب منع المرأة الحامل من استخدام المسكنات الكثيرة

وأكد لملوم ضرورة منع المرأة الحامل من استخدام المسكنات الكثيرة التي قد تودي إلى مشاكل كثيرة في الحمل، وبالتالي فالذهاب لطبيب الأسنان في حالة حدوث أي وجع ضروري، لافتاً إلى أنه لا توجد خطورة من بنج الأسنان في أي فتره من فترات الحمل.

وكشف لملوم، بأن مرضى الأسنان يجب عليهم زيارة الطبيب كل 3 أشهر لمتابعة حالة الأسنان، حيث إن العلاج في المراحل الأولى يكون أسهل بشكل كبير عن المراحل المتأخرة.

الجدير بالذكر أن معظم مرضى الأسنان يعانون من مشاكل كثيرة بسبب الإهمال وعدم الذهاب لطبيب الأسنان بشكل دوري.

تكلفة العلاج في المرحلة الأولى أرخص بكثير

وأكد أن تكلفة العلاج في المراحل الأولى تكون أرخص بكثير من العلاج في المراحل المتأخرة، كما أنها تأخذ فترات زمنية أطول في العلاج.

يذكر أن الدكتور إسلام لملوم، أطلق مؤخرا مبادرة «اسأل استشير»، وهي مبادرة أون لاين مجانا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة المرضى للوصول للحل السليم في علاج الأسنان، وأنه خصص ساعة لايف في معظم صفحات التواصل الاجتماعي، للرد على التساؤلات الخاصة بالأسنان وتشجيع المرضى على ضرورة الذهاب للطبيب مرة كل 6 أشهر، لافتا إلى أن هذه المبادرات تقلل الخوف لدى المرضى تجاه أطباء الأسنان.