«الصحة»: 4 تحاليل لازمة للأم خلال فترة الحمل لمنع انتقال العدوى للجنين

وجهت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، في منشور لها، مجموعة من النصائح للسيدات في أثناء فترة الحمل؛ لتجنب الإصابة أو انتقال العدوى من الأم إلى الجنين بأي أمراض معدية أو فيروسات تتسبب في بعض الأعراض التي يمكن أن تصيب الجنين خلال هذه الفترة، مشددة على ضرورة إجراء بعض التحاليل والفحوصات للأم وبصورة دائمة.

«الصحة» تسعى للقضاء على الأمراض المزمنة

وتعطى وزارة الصحة الأولوية في الوقت الحالي للقضاء على العديد من الفيروسات والأمراض المنتشرة داخل المجتمع، وتسعى لزيادة الوعي بين المواطنين ومختلف الطوائف العمرية المختلفة، لتجنب الإصابة بفيروسات، وكذك توجيه بعض النصائح للأمهات حول الطرق الصحيحة لهن، وتحديد بعض التحاليل اللازمة في أثناء فترة الحمل.

4 تحاليل للأمهات أثناء فترة الحمل

وحددت وزارة الصحة 4 تحاليل للأمهات في أثناء فترة الحمل، لابد من إجرائها للحفاظ على الجنين من انتقال العدوى، مناشدة بضرورة ذلك للعناية بصحة الأم والجنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وتمثلت هذه التحاليل في «السكر والضغط، بكتيريا الزهري، فيروس الالتهاب الكبدي ب، فيروس نقص المناعة البشري»، وكلها متوفرة في كل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية مجانا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، في منشور عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، المواطنين بضرورة الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها مبادرات الصحة العامة والمنتشرة في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وكذلك من «الكشف، والعلاج والمتابعة»، مؤكدة أن كل هذه الخدمات بصورة مجانية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المبادرات الحفاظ على صحة 100 مليون شخص.