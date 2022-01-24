تفاصيل وفاة نجل «مقرئ البحيرة» عقب رحيل والديه: مات حزنا عليهما

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول وفاة الطبيب محمد سيد علي، نجل الشيخ سيد أحمد، القارئ الشهير بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة، حيث أشارت المصادر إلى أنه توفي عقب وفاة والديه، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي عليهما، كونه أول من اكتشف سبب الوفاة.

فيما أشار مصطفي برانية، أحد أهالي قرية لقانة، إلى أن أهالي المتوفى أفادوا أن الطبيب توفي بأزمة قلبية مفاجئة عقب الاتصال بهم لإخبارهم بنبأ وفاة والديه، مضيفا أنه استقبلهم داخل منزل والديه، الأمر الذي ينفي وفاته لنفس أسباب وفاة والديه.

وخيم الحزن على أهالي قرية لقانة، التابعة لمركز شبراخيت، عقب وفاة الشيخ سيد أحمد عيسى، وزوجته، ونجله الدكتور محمد، الطبيب بمستشفى شبراخيت العام، وإصابة 9 أشخاص آخرين من أسرتهم، وتم حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

والمصابون هم كل من فريدة محمد سيد أحمد عيسى، سنتان، وسلمى محمد سيد أحمد عيسى، 7 سنوات، وعمر محمد سيد أحمد عيسى، 8 سنوات، وجميعهم مقميين بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت.

وأصيبت أيضا ندى وائل سيد أحمد عيسى، 8 سنوات، وأحمد وائل سيد أحمد عيسى، 5 سنوات، ونهلة أحمد البنا، 35 سنة، وياسمين عادل المزين، 42 سنة، وميار وائل سيد أحمد عيسى، 12 سنة، وأحمد محمد سيد أحمد عيسى، 3 سنوات.

وتجمع عدد كبير من أهالي القرية أمام المنزل في انتظار تشييع جثامين الضحايا إلي مثواهم الأخير بمقابر الأسرة، وذلك وسط صدمة سيطرت على الجميع.