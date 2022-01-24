السعودية تمدد صلاحية الإقامات والتأشيرات آليا دون رسوم إلى 31 مارس

بدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة، من دون رسوم أو مقابل مالي، إلى تاريخ 31 / 3/ 2022، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة، للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد- 19)، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

التمديد آليا دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات

كما أن التمديد سيجر آليًا، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة في الدول التي يجر تعليق القدوم منها، نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 28/ 8/ 1443هـ، الموافق 31/ 3/ 2022م، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة، قبل مغادرتهم لها.

مواعيد التمديد

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من وزارة الخارجية للزائرين، ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 28 / 8 / 1443هـ الموافق 31 / 3 / 2022م.