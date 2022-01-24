افتتاح مسرح 23 يوليو بالمحلة.. عودة الروح للحياة الثقافية والإبداع

افتتحت اليوم، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد تطويره وتحديثه بإجمالي تكلفة تخطت الـ45 مليون جنيه، ليكون منارة ثقافية جديدة لخدمة أهالي مركز ومدينة المحلة، بعد إغلاقه لسنوات طويلة.

خطة تطوير مسرح 23 يوليو

وخلال افتتاح المسرح، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وهشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، أشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم وضع خطة لتطوير كافة مسارح الدولة، ومن ضمنها مسرح 23 يوليو، ليعود لممارسة دوره الريادي كأحد عناصر القوة الناعمة التي تواجه الفكر المتطرف والإرهاب، وليكون منبرا تمارس عليه الأنشطة الفنية والغنائية والمسرحية والمسابقات الفنية بين طلاب المدارس والجامعات والفرق الموسيقية وفرق الإنشاد وعرض المسرحيات والحفلات الغنائية.

وزيرة الثقافة: خطة التطوير شملت كافة مسارح الدولة

وأضافت الوزيرة، أن مسرح 23 يوليو من الصروح الثقافية بمحافظة الغربية، وإحدى علاماتها التاريخية، حيث يعود إنشاؤه إلى خمسينيات القرن الماضي، وسيكون عقب افتتاحه إضافة قوية تساهم في نشر الإبداع والتنوير وإثراء الحركة الفنية المسرحية، مما يساهم في بناء الشخصية المصرية وتحقيق متطلبات التنمية الوطنية المنشودة في الجمهورية الجديدة.

محافظ الغربية: شكرا لجهود وزارة الثقافة لفتح منافذ وقنوات ثقافية

ومن جانبه أكد محافظ الغربية دعم المحافظة الكامل والمستمر لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية لأبناء المحافظة، مشيدا بجهود وزارة الثقافة للارتقاء بالذوق الفني العام وفتح منافذ وقنوات ثقافية تنويرية، تعمل على غرس قيم الحب والتسامح والمؤاخاة، حيث حرصت المحافظة على تشجيع الثقافة لتنمية الفكر وصقل المعارف والمواهب من خلال متابعة تنفيذ 19733 فعالية استفاد منها 865841 شابا وفتاة، تنوعت ما بين (3120 مناقشة ومؤتمرا، 9652 ندوة ومحاضرة، 2431 دورة وورشة عمل، 1412 معرضا، 1780 عرضا فنيا، 1365 أمسية ثقافية)، إلى جانب تطوير البنية التحتية لخمس منشآت ثقافية.

بروتوكول المحافظة والوزارة لتوسعة المسرح

وأشار المحافظ إلى التنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الثقافة، والذي أثمر عن فتح المسرح بعد تعثر فتحه وتشغيله لسنوات طويلة، حيث وقعت المحافظة في وقت سابق بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة لتوسعة المسرح، من خلال ضم أجزاء من مجلس المدينة إليه، بهدف إنشاء غرف خلع الملابس لممثلي المسرح، ومرافق أخرى.

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة إن مسرح 23 يوليو تبلغ مساحته 1237مترا مربعا، ويتكون من خشبة المسرح وصالة بسعة 420 مشاهدا، وغرفة الإسقاط، وغرف كهرباء، وتم تجهيزه بأحدث وسائل الصوت والإضاءة، إلى جانب اشتراطات الحماية المدنية وذلك بتكلفة إجمالية 45.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 قاعات تم ضمها للمسرح.

يُذْكَرْ أن المسرح يعد صرحا فنيا وثقافيا كبيرا، أقيم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث وضع الصاغ أركان حرب صلاح سالم حجر الأساس لقاعة 23 يوليو ودار التحرير، برئاسة البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر، في 27 يوليو 1955 بأهم ميادين المحلة الكبرى، وكان منبرا للتنوير والثقافة ونشر الوعي والفنون لأهالي المحلة وتوابعها، وشهد المسرح إقامة العديد من الحفلات أثناء الثورة وبعدها، وكان منارة تستقبل المئات من أبناء المدينة، وظل يمارس دوره كقوة ناعمة لإحياء التراث الفني المصري، إلى أن تم إغلاقه وتعرض للإهمال لفترة طويلة، حتى تم إعادة تجديده وافتتاحه اليوم، وتم وضع برنامج مجاني للاحتفال بمناسبة الافتتاح، على مدار شهري يناير وفبراير، يتضمن العديد من العروض الفنية والموسيقية.

شارك في الافتتاح اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة المحلة، وأحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة، وعلاء النمر، رئيس حي أول المحلة.