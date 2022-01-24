«19 فبراير» موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 في مصر

يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل، عن بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 في مصر، بعد ارتفاع عدد إصابات متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، ويتساءلون «هل ستقوم وزارة التعليم بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني بسبب كورونا أم لا؟».

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2021-2022، سار بصورة طبيعية، في ظل صعوبات وتحديات فيروس كورونا، مؤكدة أنه لا يوجد أي قرار رسمي بتأجيل موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 في مصر.

19 فبراير المقبل موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 في مصر، سيكون يوم السبت الموافق 19 فبراير المقبل، مؤكدة أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بتأجيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، لافتة إلى أن جميع المدارس تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

أوميكرون لن يؤجل بداية الفصل الدراسي الثاني 2022

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصلحة أبنائها الطلاب، مشيرًا إلى أن متحور أوميكرون لن يؤجل بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 في مصر، موضحًا أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في على الحفاظ على جميع الطلاب والمعلمين والإداريين، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

طارق شوقي: نتابع الوضع الوبائي لأوميكرون بشكل دوري

وأضاف شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تتابع الوضع الوبائي الخاص بكورونا ومتحوراته أوميكرون بشكل دوري، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار من اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا، بتأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 في مصر، منوها إلى أن الوزارة حريصة على الارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي.