سفير كوريا في مصنع «التابلت»: توسيع التعاون مع مصر بعد زيارة «مون جاي»

زار سفير كوريا بالقاهرة هونج جين ووك، اليوم، بصحبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مصنع سامسونج للإلكترونيات في محافظة بني سويف.

زيارة السفير الكوري لمصنع سامسونج للإلكترونيات في بني سويف

وتفقد السفير الكوري منشأة تصنيع التابلت التعليمي، وتبادل وجهات النظر حول كيفية البناء على زخم علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي، التي تنامت بشكل أكبر بعد الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، إلى مصر خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير بالعام الجاري.

العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين مصر وكوريا

توقع السفير هونج أن يرتقي التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس مون جاى إن، ما يجعله أول رئيس كوري يزور مصر منذ 16 عامًا، بعد آخر زيارة قام بها رئيس كوري في عام 2006.

وأكد السفير هونج أن الزعيمين اتفقا على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي الثنائي، في إطار ملفات التعاون المستقبلي الذي يشمل أيضًا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وصناعة السيارات الكهربائية، وهي مجالات تتجاوز أفق التعاون التقليدية السابقة المرتكزة على التجارة والاستثمار.

وفي سياق متصل، أكد السفير أن زيارة الوزيرين اليوم لمصنع سامسونج للإلكترونيات، تحمل معنى كبيرا لأنها تمثل أول إجراء لمتابعة مخرجات الزيارة الرئاسية الكورية لمصر، معربا عن ضرورة المواصلة بين البلدين ومتابعة نتائج زيارة الرئيس الكوري لمصر.

يذكر أنه بالعقد المبرم في مارس 2021 بين شركة سامسونج ووزارة التربية والتعليم، سيجرى توفير إنتاج سنوي قدره 0.7 مليون جهاز، بإجمالي 4.2 مليون جهاز تابلت إلى الحكومة المصرية خلال الفترة من 2021-2026.، بالإضافة إلى توفير أجهزة التابلت لطلاب المدارس الثانوية المصرية مجانًا، للمساعدة في تعليمهم ودراستهم، اعتبارًا من هذا العام، في حين يجرى إنشاء منشأة جديدة لتصنيع أجهزة التابلت داخل مصنع تصنيع أجهزة التليفزيون الموجود حاليا، إذ نفذ نحو 95% من منشأة تصنيع التابلت، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قريبًا.