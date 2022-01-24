موانع صرف معاش تكافل وكرامة.. منها حيازة أرض وملكية سيارة

تسعى الفئات التي تحتاج لدعم إلى الحصول على معاش تكافل وكرامة، ولتحقيق ذلك يجب استيفاء بعض الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وهناك بعض الحالات التي تحول دون الحصول على معاش تكافل وكرامة، ذكرتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، نعرض أبرزها فيما يلي:

موانع الحصول على «تكافل وكرامة»

هناك بعض الحالات التي لا يجوز لها الحصول على معاش تكافل وكرامة، وإذا توافرت في الشخص منع عنه صرف هذا المعاش والاستفادة من هذا الدعم، أولها عدم حيازة الشخص أو ملكيته لأرض زراعية تصل إلى نصف فدان فأكثر، أو إيجار أرض زراعية بمساحة فدان فأكثر، أو ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، أو ملكية محل تجاري أو أكثر سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، أو ملكية رؤوس مواشي للتجارة بعدد ثلاثة فما فوق.

وتتضمن موانع صرف معاش تكافل وكرامة، الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة، أو العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني، أو العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدون اشتراك تأميني بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة، أو في حال امتلاك أو الشراكة فى مشروعات خاصة.

السفر خارج البلاد

ويأتي السفر خارج البلاد بغرض العمل، سواء قبل أو بعد القبول بالبرنامج، من أسباب وقف الحصول على معاش تكافل وكرامة، أو في حال إثبات ملكية الشخص لسيارات أو جرارات أو مركبات «توك توك» أو أي مركبة، أو إذا كان يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

كما يُمنع صرف معاش تكافل وكرامة في حال تلقيه دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً، أو في حال عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية (تجمد لحين التحقق)، أو في حال مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.