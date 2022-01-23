«التضامن» تؤكد انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة: لم يصدر قرار بإيقافها

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد حلو وقف صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة، مؤكدة انتظام الصرف لنحو 3.8 مليون أسرة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه مع انتشار أنباء بشأن وقف برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، خلال الشهر الجاري، في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة لكل المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

عدد المستفيدين من تكافل وكرامة وصل إلى 3.8 مليون أسرة

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهرياً، و20 مليار جنيه سنوياً، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلات، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.

شروط برنامج تكافل وكرامة

وفي سياق متصل، فإن شروط الاستهداف لبرنامج تكافل وكرامة، تتمثل في أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى 18 عاما، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل.

وبالنسبة لبرنامج «كرامة» أن يكون الأفراد المتقدمون (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).