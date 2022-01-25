حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 25-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يستمد قوته من النار التي تضيء طريقه، وهو يميل لإنجاز عمله على أكمل وجه، كما أنه يتسم أنه طموح ومتسامح، وحياته نشيطة مليئة بالأحداث، كما أنه حنون وطيب القلب، وحياته يملؤها الحيوية رغم أن كل خطواته مدروسة، ويتسم بالطيبة والحنية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد أن مولود برج الحمل على أعتاب صفحة جديدة في مستقبله، إذ أن القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المهنية والمالية ومراجعتها، مما يجعلك تحقق أعلى النتائج في حياتك المهنية، وبذلك تحقق مستقبل واعد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

حظك اليوم يتوقع أنه قد تكتشف اليوم أمورا خافية، تساعدك على الوصول لهدفك، لذا ترقب الاختلاف في حياتك العاطفية خلال الأيام المقبلة وكن حذر، فمن الممكن أن تجعلك هذه الأمور الخافية تصل لهدفك وتحقق السعادة في حياتك العاطفية، لذا عليك أن تستغل الفرص لتحقيق ما تريد.

مشاهير برج الحمل

ومن أبرز مشاهير برج الحمل إسعاد يونس وحمدي المرغني ووليد توفيق والراحل هيثم أحمد زكي ورفيق علي أحمد وداليا مصطفى وعارضة الأزياء آنيا تايلور والمغنية كانيكا كابور والممثلة سحر حسين.

توقعات برج الحمل 2022

من المتوقع أن تكون نشيط بشكل كبير في عام 2022 وذلك على المستوى المهني، مما يجعلك تحقق طموحك في العمل وتتدرج لأعلى المناصب في وظيفتك، لذا عليك أن تعمل بفاعلية في حياتك المهنية، وتحاول أن تسعى وتنتهز كل الفرص أمامك لكي تصبح أفضل، وعليك ألفاظ على حالتك المادية، لكن عليك الانتباه ألا تبالغ في ثقتك بنفسك.

ويتوقع خبراء الأبراج أن تكون 2022 سعيدة على مواليد برج الحمل، فمن المتوقع أن تعيش أجواء سعيدة، وتسترد الهدوء النفسي الذي فقدته لفترة طويلة، فيجب أن تكون أكثر هدوءا، إذ أنه متوقع أن تزيد فرص ارتباطك في حالة كنت غير مرتبط هذا العام، لكن احذر إذا كنت متزوجا متوقع أن يكون هناك تصادم مع شريك حياتك.

مميزات مواليد برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل أنه يضحي من أجل الآخرين، كما أنه يتسم بالحنية وطيبة القلب، وخطواته مدروسة في مختلف أمور الحياة، كما أنه يحب أن ينجز عمله بحماس لكي يصل لكل أهدافه، فهو يتخطى كل الصعاب أمامه لتحقيق كل ما يتمنى، كما أنه يتسم بالنشاط والحيوية في حياته فهو على استعداد للذهاب لأي مكان وبذل أي مجهود للوصول للافضل في حياته، كما أنه واثق بنفسه وقدراته، وتمكن من استخدام مميزاته في تحقيق كل ما يتمنى في حياته.

عيوب مواليد برج الحمل

رغم أن مولود برج الحمل عاطفته مشتعلة طول الوقت، ويحب بصدق إلا أنه يتسم بالغيرة الشديدة، وأيضا هو عدائي وهجومي في المواقف التي تتطلب ذلك لذا يجب أن تكون حذر عند التعامل معه، فهو يتذمر بشكل كبير عند سؤاله عن أشياء في حياته الشخصية، رغم أنه يتسم بالفضول في مختلف أمور الحياة.