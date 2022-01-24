برج الحمل حظك اليوم الاثنين 24-1-2022 مهنيا وعاطفيا

فينوس أو كوكب الحب يتراجع في وضع معاكس في حظك اليوم برج الحمل، وفق توقعات خبراء الأبراج وعلم الفلك، لذلك على مواليد برج الحمل التحلي بضبط النفس قدر الإمكان والبعد عن كل ما يسبب لهم العصبية أو يدخلهم في مشكلات لها عواقبها الوخيمة، وعلى الصعيد المهني فتنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل اليوم الإثنين 24 يناير 2022، بالتحكم في انفعالاتهم والحفاظ جيدا على حقوقهم وعدم المغامرة.

برج الحمل حظك اليوم مهنيا وماليا

من الناحية المالية والمهنية فبحسب حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والمالي، فاليوم ليس الأفضل لمواليد هذا البرج، وذلك بسبب تواجد القمر في مواجهة البرج، الأمر الذي قد يؤدي إلى دخول مواليد البرج في نزاعات مع بعض الأطراف.

وتنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد البرج بالتحكم في انفعالاتهم جيدا وعدم المغامرة أو الإقدام على أفعال وتصرفات غير محسوبة قد ينتج عنها ما لا يحمد عقباه، فاليوم ليس الأفضل لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والمالي، ويفضل تأجيل الأمور الخلافية أو القرارات المصيرية ليوم آخر تكون فيه الأمور أكثر هدوءًا واستقرارًا.

ربما من الأفضل اليوم هو التزام الهدوء والبعد عن الضوضاء والمشاكل التي قد تؤثر على مودك بشكل عام.

برج الحمل حظك اليوم عاطفيا

فينوس أو كوكب المريخ يطلق عليه البعض كوكب الحب، لذلك فإن وجود هذا الكوكب في وضع معاكس في برجك يعني أن حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي لن يكون الأفضل.

وكما هو الحال في توقعات الأبراج وعلم الفلك لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني، تبقى الأمور كما هي على الصعيد العاطفي أيضًا، حيث ينصحك علم الفلك بأن تتظاهر بالبرود مهما حدث ولا تتورط في الدخول في مهاترات أو مناقشات قد تتطور إلى أشياء لا ترغب في حدوثها.

كن هادئًا قدر استطاعتك حتى لو كانت نار جهنم في داخلك، فاليوم ليس الأفضل لك على الصعيد العاطفي تحديدًا فلا تتورط في اتخاذ قرارات حاسمة ليست في صالحك.

برج الحمل حظك اليوم 2022

توقعات الأبراج حظك اليوم برج الحمل 2022 خلال الأيام المقبلة تشير إلى تحسن الأمور بشكل أفضل في حياته، فمن الناحية المالية قد تكون على موعد مع بدء صفحة جديدة في حياتك، وقد تخطو أولى خطواتك نحو المستقبل الذي تتمناه، لكن عليك التعامل باتزان في خطواتك والانتباه جيدا لعدم الوقوع في أخطاء.

أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي فقد تتضح أمام عينيك أمورا كانت خافية عليك وغير مفهومة تساعدك في النهاية على الوصول لهدفك، لكن في الوقت نفسه عليك أن تكون لبقا وتتحلى بالهدوء في علاقاتك بمن حولك، ولا تكون متسرعا في الحكم على ما يحدث حولك.

مع من يتوافق برج الحمل؟

يتوافق مواليد برج الحمل مع مواليد 7 أبراج أخرى، وهي الجوزاء والقوس والأسد والعذراء والجدي والثور، وربما البرج الأفضل والمناسب لمواليد برج الحمل هو برج القوس حيث تتميز العلاقة بينهما بالمرح الدائم وتجاوز المشكلات والعقبات بكل سهولة.

أما أقل الأبراج توافقا مع الحمل فهو برج العذراء، حيث يكون مواليد العذراء أشخاص يميلون بالتركيز في العيوب ومهووسون بالانتقادات دائما، في حين يميل الحمل إلى القيادة ويصعب عليه قبول الانتقاد خاصة لو كان بشكل مستمر.