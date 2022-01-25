قائمة أسعار 4 سيارات سيدان موديل 2022 في مصر.. بأقل من 200 ألف جنيه

تتعدد الطرز والعلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المصري سواء في نوع السيارة أو السعر أو التجهيزات والمواصفات الخاصة بها، والتي تتنافس جميعها على استحواذ المبيعات داخل السوق المحلي؛ الأمر الذي يعطي للمستهلك أفضلية الاختيار بين العديد من السيارات في فئات سعرية مختلفة، وأيضًا إمكانيات وتجهيزات متعددة، قبل إتمام عملية الشراء.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لـ4 سيارات ملاكي موديل العام الجديد 2022، بأسعار أقل من 200 ألف جنيه، بحسب المعلن من الوكيل.

أسعار سيارات ملاكي موديل 2022 بسعر أقل من 200 ألف جنيه

لادا جرانتا موديل 2022

تنتمي السيارة لادا جرانتا لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي في 3 فئات مختلفة التجهيزات، وتدخل الفئة الأولى بسعر 174,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 194,000 جنيه، ضمن قائمة المنافسين في الفئة السعرية الأقل من 200 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا إلى 204,000 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الهاتشباك الشبابية، وتتوافر داخل السوق المحلي في 3 فئات مختلفة التجهيزات، ودخل ضمن قائمة المنافسين الفئة الأولى من السيارة بسعر يصل إلى 178,900 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية 209,900 جنيه، والفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا بسعر 218,900 جنيه.

رينو ميجان موديل 2022

تتوافر السيارة رينو ميجان ضمن فئة السيدان، وتأتي داخل السوق المحلي في 6 فئات مختلفة التجهيزات، وتدخل الفئة الأولى بسعر 188,000 جنيه ضمن قائمة السيارات ذات السعر الأقل من 200 ألف جنيه، وتأتي الفئة الثانية بسعر 209,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 216.000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 226,000 جنيه، والفئة الخامسة بسعر 236,000 جنيه، والفئة السادسة والأعلى تجهيزًا بسعر 246,000 جنيه.

شيري أريزو 5 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي في 4 فئات مختلفة التجهيزات، وتدخل الفئة الأولى بسعر 188,000 جنيه، ضمن قائمة المنافسين في الفئة السعرية الأقل من 200 ألف جنيه، وتأتي الفئة الثانية بسعر 201,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 207,000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 220,000 جنيه.