انخفاض «الأوفر برايس» لـ5 سيارات «سيدان» في مصر.. تعرف على الأسعار

مع بداية العام الجديد، تراجعت قيمة الزيادات السعرية «الأوفر برايس» على عدد من الطرز الجديدة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلية موديل العام 2022، وذلك حسب المُعلن من عدد من الموزعين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات في مصر.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الخاصة بعدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل 2022، بعد تراجع قيمة الزيادات السعرية «الأوفر برايس» نتيجة لزيادة الطلب وقلة المعروض من السيارات مع نهاية العام المنصرم 2021.

نيسان صني 2022

بدأت القائمة بالسيارة السيدان «نيسان صني» بتراجع قيمة الزيادة السعرية من 15 ألف جنيه، لتتراوح ما بين 7 آلاف إلى 9 آلاف جنيه، وجاءت الأسعار الرسمية للسيارة موديل 2022:

- الفئة الأولى بسعر 194,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 216,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 229,500 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 240,500 جنيه.

شيفروليه أوبترا 2022

كما تراجعت قيمة الزيادة السعرية على سيارة «شيفروليه أوبترا» من 15 ألف جنيه، لتصل إلى 5 آلاف جنيه، وجاءت الأسعار الرسمية للسيارة موديل 2022:

- الفئة الأولى بسعر 201,500 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 208 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 224,500 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 231 ألف جنيه.

سيتروين سي إليزيه 2022

وتضمنت القائمة سيارة «سيتروين سي إليزيه»، والتي تراجعت أسعارها من 10 آلاف جنيه، لتتراوح ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، وتأتي أسعار السيارة موديل 2022 كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 240,900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 242,900 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 269,900 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 271,900 ألف جنيه.

شيري أريزو 5 2022

فيما سجلت قيمة الزيادة السعرية على سيارة «شيري أريزو 5» تراجعًا ملحوظ لتتراجع من 12 ألف جنيه، وتتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، وتأتي أسعار السيارة موديل 2022:

- الفئة الأولى بسعر 188,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 201,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 207,000 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 220,000 ألف جنيه.

تويوتا كورولا 2022

وجاءت سيارة «تويوتا كورولا» ضمن القائمة بتراجع قيمة الزيادة السعرية من 40 ألف جنيه، لتتراوح من 16 ألف إلى 28 ألف جنيه، وجاءت أسعار السيارة موديل 2022:

- الفئة الأولى بسعر 307,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 337,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 340,500 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 372,000 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 375,600 جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 397,000 جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 417,000 جنيه.

- الفئة الثامنة بسعر 457,000 جنيه.

- الفئة التاسعة بسعر 472,000 جنيه.