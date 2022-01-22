«الجامعات»: إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد أسبوعين من انتهائها

أعلن عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، موعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، التي شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، على سرعة الانتهاء منها وإعلانها في أسرع وقت.

إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، أن عملية تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بصورة طبيعية للامتحانات المنتهية، التي كانت إلكترونية أو بنظام البابل شيت، مؤكدين إعلان نتائج امتحانات كل فرقة خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات خاصة للكليات ذات الكثافات القليلة.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن الامتحانات قاربت على الانتهاء بمختلف الكليات، لافتا إلى أن عملية التصحيح تسير بصورة سريعة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، منوها بأنه يتم الإعلان عن نتائج الكليات خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات خاصة للكليات ذات الكثافات القليلة، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا في الكنترولات.

منهج القضايا المجتمعية وقضايا الأسرة

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن تسلم رؤساء الجامعات الحكومية مقترح مقرر منهج القضايا المجتمعية وقضايا الأسرة اليوم، لافتا إلى أنه يجري دراستها بالقطاعات المختلفة؛ تمهيدا لإقرارها؛ سواء في الفصل الدراسي الثاني أو العام الدراسي المقبل وفقا للوائح الكليات.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة بدأت في تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى إعلان نتائج الامتحانات خلال أسبوعين من انتهائها خاصة مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.