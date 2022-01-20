الجامعات تحدد موقفها من استكمال الامتحانات إلكترونيا بسبب فيروس كورونا

أثار قرار كلية الإعلام جامعة القاهرة، بشأن استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونياً نظراً لتزايد الإصابات بفيروس كورونا، العديد من التساؤلات حول موقف الجامعات والكليات من القرار، حيث كشف عدد من رؤساء الجامعات حقيقة استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونياً، مؤكدين أن غالبية كليات القطاع الطبي تعقد امتحاناتها إلكترونياً وباقي الكليات مستمرة في عقدها ورقيًا وفقا للجداول الزمنية المعلنة من قبل.

«حسن»: لم يتم رصد أي شكوى من الطلاب

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول تعقد ورقياً طبقاً لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أنه لم يتم رصد أي شكوى من الطلاب بخصوص الامتحان ولا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

وأضاف «حسن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجامعة ستنتهي من عقد الامتحانات يوم 5 فبراير المقبل، مؤكداً إعلان النتائج في بداية الفصل الدراسي الثاني، لافتاً إلى أنّ نسب غياب الطلاب عن الامتحانات تكاد تكون منعدمة.

«عبدالنبي»: الامتحانات تعقد إلكترونيًا في كليات القطاع الطبي

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أنّ الامتحانات مستمرة في صورتها النمطية بنظام الـ«البابل شيت»، وتعقد إلكترونيًا في كليات القطاع الطبي، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع الكليات بضرورة الالتزام بالجداول المعلنة لعقد الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

وأعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن عدد من الكليات ستنتهي خلال الفترة المقبلة من الامتحانات، مؤكداً أن نسبة حضور الطلاب مرتفعة وتم تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة بمختلف الكليات، وأضاف «عبدالخالق» لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات تُعقد إلكترونيًا وورقيًا بحسب طبيعة كل كلية،.

«سرحان»: لا توجد أي قرارات بالتعطيل أو التأجيل

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحاً أن الامتحانات بمختلف الكليات تعقد وفق النظامين الورقي والإلكتروني.

وأضاف «سرحان» لـ«الوطن»، أنّ كليات القطاع الطبي تعقد الامتحانات إلكترونيًا وباقي الكليات تعقد الامتحانات بنظام البابل شيت، لافتاً إلى أنه لا توجد أي قرارات بالتعطيل أو التأجيل، وأنّ الامتحانات تسير وفقاً للجداول الزمنية المعلنة من قبل.