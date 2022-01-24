وزيرة الهجرة: «غيرة» عالمية لما وصلت له مصر في مجال دعم الشباب

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن من بين ملفات الوزارة التواصل مع الجيلين الثاني والثالث أو شباب الخريجين ورواد الأعمال بالخارج، لافتة إلى أن اهتمام الدولة بهذه الشريحة ملحوظ، ولابد من تثمين شباب البرنامج الرئاسي في تنظيم وإدارة منتدى شباب العالم.

حضور الرئيس لمنتدى الشباب له دلالات

وأضافت «مكرم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «عصر الشباب»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، أن مشاركة شباب المصريين بالخارج في هذا المنتدى له أثر إيجابي وصدى طيب، وحضور القيادة السياسية علامة كبيرة عن الجمهورية الجديدة، ومشاركة الشباب في صنع القرار وليس فقط لمجرد المشاركة.

وأشارت إلى أنها تحدثت مع شباب المصريين والجاليات المصرية بالخارج، وأكدت لهم أن العصر الحالي ليس ذهبيا للمرأة فقط، لكنه ذهبي أيضا للشباب، إذ يجدون مساحة للوقوف أمام الرئيس ويتحدثوا أمامه بدون حدود، وهناك فرص ممنوحة لهم للمشاركة في صنع القرار السياسي.

العصر الذهبي للشباب والمرأة

وأوضحت الوزيرة أن هناك «غيرة» من دول العالم لما وصلت له مصر في مجال دعم الشباب، لافتة إلى أنه من ضمن توصيات الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم الاهتمام برواد الأعمال، خاصة داخل القارة الإفريقية.

وذكرت «مكرم»، أنه على هامش مبادرة وزارة الهجرة لشباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، عُقدت لقاءات مع شباب المصريين بالخارج للتفكير في المبادرات التي يمكن طرحها.

وتعد مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة أحدث المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي شاركت به وزارة الهجرة، من خلال إقامة معرض، لعرض جهود الوزارة داخل 5 ملفات، أبرزهم المبادرات الرئاسية «اتكلم عربي» و«مراكب النجاة»، وذلك داخل كتيب صغير تم توزيعه على المشاركين بالمنتدى وزوار المعرض، خلال الفترة من 10 يناير حتى 13 يناير الجاري.