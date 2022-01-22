«الهجرة» تطرح برامج للاستثمار في البورصة للمصريين بالخارج (فيديو)

في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والبورصة المصرية، تنشر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من البرامج التى يمكن من خلالها استثمار المصريين بالخارج في البورصة المصرية، كل وفقا للبرنامج الذى يتناسب معه.

طرح أوعية ادخارية بناء على طلب المصريين بالخارج

وتقوم صفحة الوزارة بنشر عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن آلية الاستثمار في البورصة المصرية، استجابة لطلب المصريين بالخارج، بطرح أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة تلائمهم.

ومن ضمن البرامج التي تتيحها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، عبر صفحتها الرسمية، إمكانية الاستثمار مع برنامج «ازيموت مصر»، والذى يتيح الاستثمار بالعملات المختلفة.

وفي ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية أيضا، أتاحت وزارة الهجرة، عبر صفحتها أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة، من خلال مقاطع فيديو، يتم نشرها على حلقات، وذلك تحت عنوان «ستوك بوك».

تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية

هناك برنامج آخر للاستثمار في البورصة المصرية طرحته الوزارة من خلال تحميل تطبيق «إيه إف»، وذلك لتداول الأوراق المالية‎، من خلال تحميل التطبيق بزيارة هذا الرابط.

‎يأتى ذلك تزامنا مع حرص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على توفير كافة الخدمات للمصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم في شتى المجالات.

جدير بالذكر، أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أوضحت فى بيان سابق لها، أن الوزارة تعمل على تعريف المصريين بالخارج، بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة، وأن هناك فيديوهات تعريفية عبر صفحات الوزارة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لشرح وتبسيط آلية إستثمار المصريين بالخارج بالبورصة المصرية.

كما أطلقت الوزارة العديد من المبادرات الرئاسية، لخدمة أبناء المصريين بالخارج، داخل الدول المضيفة.