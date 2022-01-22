4165 مستفيدا من دورات توعية الشباب والأسر بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ضمن برامج توعية الشباب والأسر، التي تستهدف التوعية المباشرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كشفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تنفيذ 160 دورة توعية للشباب والأسر، داخل 10 محافظات، في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي أطلقتها الوزارة، تزامنا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

استهداف 120 شابا من خريجي الجامعات

وأوضحت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر موقعها الرسمي، أن المحافظات التي شهدت دورات توعية الشباب والأسر، هي: «الفيوم، البحيرة، الغربية، المنيا، بني سويف، الدقهلية، الأقصر، القاهرة، الجيزة، القليوبية».

وأشارت وزارة الهجرة في بيان سابق لها، إلى أن عدد المستفيدين من برامج توعية الشباب والأسر، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بلغ 4165 مستفيدا.

وعن الفئات المستفيدة من برامج توعية الشباب والأسر، كشفت وزارة الهجرة، عن أنه جرى استهداف نحو 120 شابا من خريجي الجامعات، بجانب 3035 من طلبة التعليم الفني، بالإضافة إلى 335 من العائدين من الهجرة غير الشرعية، ونحو675 من الأمهات والأطفال.

نجاح الدولة في التصدي للهجرة غير الشرعية

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرص الوزارة على تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، في المحافطات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان لها، إلى نجاح الدولة في التصدي ومواجهة الهجرة غير الشرعية، واستبدال مفهوم «مراكب الموت» بـ«مراكب النجاة»، وهي تجربة يشيد بها العالم أجمع.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، تتولى عددا من المحاور في إطار الخطة التنفيذية لها، ومن أبرزها توعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية، التي قد تودي بحياتهم، بالإضافة إلى العمل على توفير السبل البديلة الآمنة للشباب، من خلال الحملات الإعلامية، والدورات التدريبية والتوعوية، والجولات والزيارات الميدانية داخل المحافطات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.