وزيرة الهجرة: مؤتمر «مصر تستطيع» يستهدف رجال الصناعة والشركات العالمية

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي تحمل عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، ويتم تنظيمها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة إن هذه النسخة تستهدف رجال الصناعة والخبراء والعاملين بالشركات العالمية.

«مكرم»: كل نسخة من المؤتمر تتميز عن غيرها

وأضافت «مكرم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أن كل نسخة من المؤتمر تتميز عن غيرها، وتستهدف شريحة محددة، فشريحة المستثمرين تختلف عن رجال الصناعة وكذلك عن الأكاديميين، وغيرهم من الشرائح الأخرى.

«الهجرة»: نبحث عن الخبراء في المجال الصناعي

وأشارت إلى أنه يتم تقسيم الجلسات، وعرض ما تقوم به الدولة بالتعاون مع الوزارات المعنية، مثل الصناعات الغذائية وصناعة الدواء أو صناعة الطيران أو الصناعة الخضراء، ويتم عرض ذلك على أحد خبراء الصناعة، لافتة أن الوزارة لديها قاعدة بيانات من علماء وخبراء وأساتذة وأطباء لكن هذه النسخة من المؤتمر تبحث عن الخبراء في المجال الصناعي.

ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والخارجية لاستضافة كل خبير ورجل صناعة معني بهذه الجلسة، والتحضير قبل انعقاد المؤتمر.

الوزيرة تشيد بجهود علماء مصر بالخارج

وأشادت الوزيرة بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج، الذين بذلوا جهدهم وحرصوا على الإسهام بعلمهم في المشروعات القومية، وفي تحقيق انطلاقة قوية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030، وجهود بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن من بين الأشياء التي سيناقشها المؤتمر، توطين صناعة السيارات، وتطوير صناعات الدواء، واستخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي، بجانب العمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.