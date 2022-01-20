5 خطوات لتواصل المصريين بالخارج مع «الهجرة» إلكترونيا.. إنشاء حساب خاص

تولي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اهتماما كبيرا بالمصريين العاملين والمقيمين والدارسين خارج مصر، وتحرص على إتاحة كل الوسائل الممكنة للتواصل معهم حال تعرضهم لأي مشكلة أثناء تواجدهم في الدول المضيفة، إضافة إلى تحقيق هدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، وتعريفهم بما يدور على أرضها.

وسائل التواصل مع «الهجرة» حال التعرض لمشكلة

وأتاحت وزارة الدولة للهجرة عددا من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، بجانب إمكانية تقديم الشكاوى إلكترونيا، من خلال زيارة الراغب في الشكوى أو من تعرض لمشكلة داخل الدول المضيفة للموقع الرسمى الإلكترونى للوزارة.

وفي هذا السياق، أتاحت وزارة الهجرة الخط الساخن برقم «19787»، كما يمكن التواصل أيضا مع الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«يوتيوب».

آلية تقديم الشكاوى إلكترونيا للمصريين بالخارج

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، آلية تقديم الشكاوى إلكترونيا، وفقا لوزراة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك كما ورد في بيان سابق لها، كالتالي:

أولا: يتم زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من خلال هذا الرابط.

ثانيا: يتم الضغط على اختيار «مستخدم جديد»، لتسجيل الدخول بحساب جديد خاص بك.

ثالثا: عقب الانتهاء من عمل حساب جديد، سيتم الحصول على كلمة مرور.

رابعا: يتم اختيار تبويب «تقديم الشكوى».

خامسا: عقب تقديم شكوى، سيتم الحصول على رقم الشكوى، ومن خلاله يمكن الاستعلام عن حالة الشكوى والرد عليها من قبل الوزارة.

يذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أتاحت عددا من الخدمات للمصريين العاملين والمقيمين والدارسين بالخارج، بهدف ربطهم وإشراكهم بالوطن الأم مصر، ومنها الخدمات المقدمة للطلبة المصريين العائدين من الخارج معلومات خاصة بالطلبة المصريين العائدين من الخارج.