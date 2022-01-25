سعر الدولار في البنوك اليوم.. أعلى سعر شراء بـ«أبوظبي الإسلامي»

الدولار من العملات التي تتحكم في حركة التجارة والبيع والأسعار، كما يؤثر على سعر الذهب، ويهتم التجار والمستثمرين ورجال الأعمال بالبحث عن سعره، حيث واصل الدولار استقراره أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة، اليوم الثلاثاء، وفي إطار اهتمام الكثيرين بمتابعته، تستعرض الوطن فيما يلي متوسط سعر الدولار في مختلف البنوك وسعره أمام العملات الأجنبية الأخرى.

سعر الدولار في البنوك

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر سعر 15.74 جنيه، وفي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه كأعلى سعر للشراء، وهو سعر مناسب للمواطنين لبيع الدولار مقارنًة بباقي البنوك، وجاء سعره في مختلف البنوك مثل «أبوظبي الأول، قطر الوطني، عوده، المصري الخليجي، HSBC، المشرق التنمية الصناعية الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، وبلوم، البركة، وفيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول»، 15.76 جنيه لبيع الدولار، و15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل العملات العربية

سجل سعر بيع الدولار مقابل الجنيه المصرى نحو 15.73 جنيه.

- بيع الدولار مقابل الريال السعودي بنحو 3.75 ريال.

- بيع الدولار مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 3.67 درهم.

- سجل الدولار مقابل الدينار البحريني سعر 0.37 دينار.

- الدولار مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.30 دينار.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية

يباع الدولار مقابل اليورو بسعر 0.88.

- يباع الدولار مقابل الفرنك السويسري بسعر 0.913.

- يباع الدولار مقابل الليرة التركية بسعر 15.42.

- يباع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بسعر 0.73.

- يباع الدولار مقابل الين الياباني بسعر 113.77.