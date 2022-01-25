انتهاء مهلة التقدم لرخصة السجائر الجديدة.. والشركات المنسحبة: لم نتقدم

انتهت أمس المهلة التي حددتها هيئة التنمية الصناعية للشركات الراغبة في التقدم للمنافسة على رخصة السجائر الجديدة، التي تم الإعلان عنها مطلع العام الماضي.

وبحسب كراسة الشروط المعدلة التي تم الإعلان في ديسمبر الماضي فإن الموعد النهائي للتقدم كان يوم 23 يناير هو الموعد المحدد لإغلاق باب التقدم وفتح المظاريف لتقييم العروض فنيا، على أن يتم إجراء المزايدة رسميا في مطلع أبريل المقبل.

التنمية الصناعية لم تصدر أي بيانات

وعلى الرغم من انتهاء المهلة أمس، إلا أن هيئة التنمية الصناعية لم تصدر أي بيانات رسمية بشأن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات، في الوقت الذي أكد مصدر مسؤول بسوق السجائر لـ«الوطن»، أن شركة واحدة فقط هي التي تقدمت للمزايدة، ولم تتقدم أي شركات أخرى من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية.

وأكد مصدران بشركتين لإنتاج السجائر الأجنبية، لـ«الوطن»، أن موقف الشركات الثلاث الممثلة في كل من «بريتش أمريكان توباكو»، و«جابان توباكو»، و«المنصور الدولية» لم يتغير، حيث لم يتم التقدم بأي طلبات أو عروض للمنافسة على الرخصة المرتقبة.

وأشار المصدران إلى أن بقاء الاشتراطات كما هي دون تغيير، دفع الشركات للإصرار على موقفها الخاص بالانسحاب من المنافسة على الرخصة، نظرا لما يوصف بأنه «ترسيخ للممارسة الاحتكارية» في السوق.

الشركات الثلاث أعلنت عدم المشاركة في المزايدة

وفي 21 ديسمبر الماضي، أعلنت الشركات الثلاث عدم المشاركة في المزايدة المتعلقة بطرح أول رخصة لإنتاج السجائر منذ عقود، بسبب لما اعتبرته تقييدا للمنافسة الحرة، وأرسلت الشركات بالفعل مذكرة إلى الجهات الحكومية المسؤولة، وهو القرار الذي جاء بعدما طالبت الشركات في بداية الأمر بتعديل كراسة الشروط.

وفي أول العام الماضي أعلنت هيئة التنمية الصناعية طرح رخصة السجائر، التي تتضمن إنتاج السجائر التقليدية، والتبغ المسخن، والسجائر الإلكترونية، وفي أغسطس الماضي، قررت الهيئة تأجيل طرح الرخص بسبب اعتراضات أغلب الشركات، ثم طرحت كراسة شروط جديدة، قالت الشركات إنها لم تتضمن تعديلات جوهرية، وهو ما تبعه الانسحاب من المنافسة.