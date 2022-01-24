«تاج الدين»: دواء كورونا الجديد يقلل دخول المستشفيات وحالات الوفاة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، تفاصيل الدواء الجديد ضد فيروس كورونا، الذي يؤخذ عن طريق الفم، قائلا: «إن هذا الدواء ضد الفيروسات، وثبتت فاعليته في الاستخدام مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد».

الدواء حصل على موافقة طارئة

وأضاف «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، اليوم الاثنين، أن الدواء له ظواهر وليس أي أحد يستطيع الحصول على هذا الدواء، لافتا إلى أن الدواء من إنتاج شركتين، وحصل على تسجيل طوارئ أو مستعجل لهذا الدواء.

وتابع: «كنا متابعين الدواء ده علميا وفنيا لإنتاجه، وحاولوا يجربوه الأول للحالات الشديدة، ولم يحدث تأثير، وبدأ الكلام دلوقتي باستخدامه للحالات البسيطة للمتوسطة».

وأشار إلى أن هذا الدواء يأخذ عن طريق الفم لمدة 5 أيام، وشرط الاستخدام بجانب كونه للحالات البسيطة أو المتوسطة، أن تكون الحالة مصابة بمرض آخر مثل الضغط أو السكر أو أي مرض مناعي.

5 شركات ستنتج الدواء محليا

وأكد أن مصر استطاعت الحصول على موافقة لإنتاج هذا الدواء في الداخل، وحتى الآن سجلته 14 شركة لكن ما أنتجته وحصلت على تصريح من هيئة الدواء المصرية 5 شركات فقط.

وأوضح أن الدواء الجديد يساهم في الحد من خطورة فيروس كورونا، ويقلل نسب الدخول للمستشفيات ويقلل الوفاة نتيجة هذا المرض، متابعا «مفيش حاجة في الدنيا 100% ومش هيكون بديل للقاحات أو الأساليب الوقائية أو الاحترازية، ولكنه أحد العوامل التي أضيفت للمساهمة في هذا».

«تاج الدين»: ربنا يكرمنا ونتخلص من كورونا على الصيف تدريجيا

ولفت إلى أنه نظرا لتسجيل الدواء الجديد بشكل طارئ وبالتالي هذا التسجيل يستوجب أن يكون موجودا بالمستشفيات لصرفه للمريض بموجب روشتة طبيب.

وتابع: «ربنا يكرمنا على الصيف ونتخلص تدريجيا من وباء كورونا، ولكن حاليا هناك أعداد كبيرة من الحالات المصابة في كل العالم، خاصة أن أوميكرون سريع العدوى والأعراض».