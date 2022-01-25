ابنة يحيى حقي بعد اختياره شخصية العام: كتابات أبي ما زالت مقروءة

قالت نهى حقي، ابنة الروائي الراحل يحيى حقي، إن كتابات والدها ما زالت مقروءة لذا تم اختياره شخصية العام في معرض القاهرة للكتاب العام الحالي، مؤكدة أنه كتب في الفن والموسيقى ومختلف الفنون، وتفرع في كتاباته، موضحة أن أهم كتاب له هو «انتبهوا لصفحات تاريخ مصر» ويركز على السرد التاريخي لمصر بشكل سلس يبدأ من العصر الفرعوني حتى الوقت الحالي.

آخر ما كتب عبد التواب يوسف

فيما قال عصام يوسف، نجل الكاتب الكبير الراحل عبدالتواب يوسف، خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC» ، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه تم الحفاظ على كتب عبد التواب يوسف، مبينا أن آخر ما كتب والده هو السيرة الذاتية الخاصة به، وعندما طلبت منه أن يقرأ لي عن الكتاب أوضح أن هذه آخر كتاباته وسيرحل بعدها وهو ما حدث بالفعل.

مسابقة للأطفال

وأشار إلى أن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، اختار أن يكون يوسف شخصية العام في المعرض بالنسبة للأطفال لما قدمه في أدب الأطفال، وتم طرح مسابقة للأطفال من سن 8 سنوات إلى 16 سنة حيث سيقرأ الأطفال القصة ويحكوها أو يرسموا بعد قراءة الكتب الخاص به أو تلخيص الكتب.

سعادة بالترجمة عن نجيب محفوظ

من جانبها، قالت الأديبة اليونانية بيرسا كوموتسي، مترجمة أدب نجيب محفوظ، إنها سعيدة لاختيار اليونان ضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أنها تعتبر مصر بلدها لأنها ولدت فيها وتعيش في اليونان فقط منذ 30 عاما وتعتبر نفسها مصرية، موضحا أنها كانت سعيدة بترجمة رواية دعاء الكروان للأديب نجيب محفوظ.