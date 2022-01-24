المشروع الوطني للقراءة ينظم «ماراثون رياضي» على هامش معرض الكتاب

بهدف تشجيع الشباب على حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحثهم على القراءة والاطلاع لنشر وتنمية الوعي والمعرفة، تدشن مؤسسة البحث العلمي «مصر- دبي»، الداعمة للمشروع الوطني للقراءة، ماراثونًا رياضيًا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الخميس المقبل الموافق 27 يناير.

ويشارك في الماراثون وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وهشام السنجري، مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا.

تفاصيل مارثوان المشروع الوطني للقراءة

وأعلنت مؤسسة «مصر - دبي»، في بيان صحفي، أن الهدف من الماراثون هو تشجيع الشباب على حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحثهم على القراءة بالإضافة إلى تعظيم الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية، بغرض تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، وتعزيز ريادة مصر الثقافية إقليميًا وعالميًا تنفيذا لرؤية مصر2030.

وتقام الفاعليات في أربع محافظات مصرية هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والأقصر، بمشاركة 2000 متسابق من الشباب، ويستغرق الماراثون ساعتين وتبلغ مسافته حوالي 4 كيلومترات في كل محافظة.

ويقام الماراثون على هامش مشاركة المشروع الوطني للقراءة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 53، وذلك للعام الثاني على التوالي.

كما يقوم المشروع الوطني للقراءة بعقد ندوتين على هامش المعرض، حيث تهدف الأولى إلى التوعية بأهمية القراءة ودورها في تطوير المهارات الإبداعية والكتابية فضلا عن المهارات التعليمية والعملية وذلك بحضور أحد الكتاب المشهورين، بينما تهدف الندوة الأخرى إلى عرض بعض قصص النجاح الملهة المتعلقة بالقراءة واستخدام اللغة العربية.

المشروع الوطني للقراءة

ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.