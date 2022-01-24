حياة أسمهان وفريد الأطرش في معرض الكتاب 2022.. اعرف التفاصيل

يعرض الفيلم التسجيلي «لحن لم يتم» والفيلم التسجيلي «حكاية العمر كله»، من إخراج الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، وذلك بقاعة السينما بالمعرض يومي 1 و7 فبراير المقبل، ضمن فعاليات النشاط السينمائي بالدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تفاصيل فيلم «لحن لم يتم»

يعرض فيلم «لحن لم يتم» في الأول من فبراير الساعة السادسة مساءًا، يعقبه ندوة لمناقشة الفيلم الذي يتحدث عن حياة الأميرة أسمهان الفنية، وكيف تمكنت بصوتها الكرواني أن تحتل مكانة كبيرة في قلوب العالم العربي، يديرها الملحن وأستاذ الموسيقي حسن زكي.

تفاصيل فيلم «حكاية العمر كله»

أما فيلم «حكاية العمر كله» يعرض يوم 7 فبراير المقبل في الساعة السادسة مساءًا، ويروى أهم المحطات الفنية فى حياة الموسيقار فريد الأطرش، إلى جانب تضمنه لبعض اللقاءات بصوت ملك العود، وعقب العرض تقام ندوة لمناقشة الفيلم والتحدث عن أهم أعمال الموسيقار العالمي فريد الأطرش، يديرها الناقد أحمد سعد الدين.

يذكر أن نشاط السينما بالمعرض مخصص لعرض الأفلام السينمائية والتسجيلية ومناقشتها في ندوات عامة من خلال أساتذة ومتخصصين في المجال، تحت إشراف أمل أبو شادي، وتقدم الأنشطة مجاني لرواد المعرض ومحبي السينما، والدعوة عامة للجميع.

تفاصيل افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفتتح الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».

ويقام المعرض في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.