ليلة على قمة جبل موسى.. طقوس السياح للمغامرة في «سانت كاترين»

مدينة سانت كاترين تشتهر بالجبال العالية، والمناظر الخلابة، التي تجلب أنظار السياح من كل حدب وصوب، فالسياح يقومون بزيارة المدينة الصغيرة طوال السنة لأنها تتميز في الصيف بالجو المعتدل، لارتفاعها عن مستوى سطح البحر بأكثر من 1600 مترا، أما في الشتاء فتمتاز بالطقس البارد الذي يتسبب في تكون الثلوج فوق قمم الجبال طوال الفصل.

ربما لا يصدق أحد أن هناك إقبال كبير من السياح الأجانب والعرب على زيارة المدينة في الشتاء للاستمتاع بالطقس البارد، ومشاهدة السحب والثلوج فوق القمم العالية، وعند القمة تحلو ليالي السمر والمغامرات، والغناء البدوي على أضواء القمر والنجوم.

بطانية و«راكية نار».. وشاي ساخن

الصعود إلى قمة جبل موسي رحلة شاقة، تستغرق تقريبا خمس ساعات، تبدأ من منتصف الليل عبر طريق الملك عباس، هذه الرحلة في فصل الشتاء تكون أصعب بكثير من فصل الصيف، وتحتاج مجهود بدني كبير، خاصة أن درجات الحرارة تنخفض إلى أدنى من الصفر.

محمد عيد، أحد العاملين في مجال الدليل البدوي في جبل موسي، يقول لـ«الوطن»، إن هناك إرشادات تُتبع في رحلة الصعود وعند المبيت، ولابد أن يلتزم الجميع بها، لأن هذه التعليمات هدفها الحفاظ على سلامة السياح.

الملابس الثقيلة والشاي البدوي.. وأنغام السمسمية

أوضح «عيد»، أن السائح لابد أن يرتدي ملابس ثقيلة أثناء الرحلة في الشتاء، ويشرب مشروبات ساخنة، عند الوصول إلى قمة الجبل قبل الفجر بساعتين تقريبا توجد كافيتيريات على القمة تقوم بعمل الشاي البدوي والقهوة على راكية النار، ويجرى عمل حفل سمر للسياح، حيث تُعزف أنغام السمسمية.

وأشار محمد عيد إلى أن البطانية شيء أساسي، توضع على السياح، لأن الحرارة تكون وصلت إلى أقل من الصفر بكثير، وبذلك تكون أسلحة السائح على جبل موسي هي البطانية، الشاي والقهوة الساخنة، و«راكية» النار.

درجة حرارة قمة الجبل «تحت الصفر»

اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أكد لـ«الوطن»، على أن قمة جبل موسى تسجل طوال موسم الشتاء درجات حرارة أقل من الصفر، لذا تتكون الثلوج باستمرار فوق قمة الجبل، والجبال المجاورة، موضحا أن السياح يعرفون درجات الحرارة فوق القمة، ويقومون بمواجهتها.

وناشد العناني السياح، باتباع الإجراءات التي يمليها عليهم الدليل البدوي، قبل وأثناء الرحلة، حفاظا على سلامتهم.