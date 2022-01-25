استعدادات المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. «عرس ثقافي»

52 عاما من النجاح حققها معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعود هذا العام إلى موعده الأصلي، لتنعقد دورته الثالثة والخمسين التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعد الدورة الاستثنائية التي عُقدت في يونيو ويوليو الماضيين بسبب جائحة كورونا وتأتي هذه الدورة تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، حيث بدأ الكثير من المشاركين في تجهيز أنفسهم للحضور للمعرض الكتاب الذي يمثل عرسا ثقافيا بالنسبة لهم.

«عمر» 25 سنة معرض

وتحدث بعض المشاركين لـ«الوطن» عن استعداداتهم لمعرض الكتاب ومنهم «عمر إبراهيم» الذي اعتاد المشاركة في معرض الكتاب منذ أكثر من 25 عاما فمعرض الكتاب يمثل له فرصة سنوية يتمكن من خلالها الغوص وسط المكتبات وآلاف الكتب للاطلاع وتزويد الفكر بالثقافة العامة مشيرا إلى أنه يكون في قمة سعادته عندما يشارك كل عام في هذا العرس الثقافي الدولي، متمنيا أن يكون كل 6 أشهر وليس كل عام.

ذكريات مع سور الأزبكية

وأشار «إبراهيم»، إلى أنه ينتظر المعرض كل عام بلهفة وشوق كما أنه يستعد ماديا ونفسيا ويقوم بتجهيز كشف ورقي ببعض الكتب والموسوعات التي يريد اقتناؤها لتزويد مكتبته في المنزل، مضيفًا أن معرض الكتاب أيضا يمكنه من للقاء أصدقائه وكذلك الكتاب والشعراء والشيء الجميل بالنسبة له في المعرض مشاركة «سور الأزبكية» بتراثه العريق.

وتابع «إبراهيم» أنه يشارك في المعرض من خلال محورين، الأول هو التجول في كل أركان المعرض لشراء ما يروق له والثاني هو المشاركة في الفعاليات الثقافية الخاصة بالأدب والفكر من خلال ورش العمل أو الندوات الثقافية، مضيفا أنه منذ صغره وهو يحب الكتب والمجلات والقراءة بصفة عامة.

عشق معرض الكتاب من الطفولة

وذكرت «رحمة وحيد»، أن معرض الكتاب يمثل لها حدثا كبيرا وعظيما، وتحرص على حضوره منذ طفولتها، وكما أنه أيضا حدث تتعانق فيه عقول المثقفين كتابا وقراء وهو حدث مبهر يبرز روح الثقافة في مصر ومدى احتضانها للعلم والمعرفة والثقافة، مشيرة إلى أنها سوف تشارك بأول عمل لها وهو تأليف كتاب «سطور وردية»، على أمل أن يكون له تأثير إيجابي على حياة القراء.

30 سنة من المشاركة

ويحرص «أحمد محمود التلاوي» على الحضور لمعرض الكتاب منذ أكثر من 30 عاما حتى أصبحت عادة سنوية بالنسبة له فمعرض الكتاب يمثل له حدثا في غاية الأهمية فهو فرصة للتعارف على أصدقاء جدد من نفس الخلفية الثقافية، لافتا إلى أن ما زالت هناك أشخاص مهتمة بالقراء والكتاب، متابعا: «بستعيد هناك ذكريات الطفولة وسنوات المدرسة وبالذات الذكريات مع جناح المؤسسة العربية الحديثة وسور الأزبكية»، مشيرا إلى أنه سوف يشارك بمجموعة اسمها «رسائل الأثير.. إلى عزيزتي فتاة المدرسة».

ويستمر العمل في معرض الكتاب من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة، يستمر العمل حتى التاسعة مساء، مع ملاحظة أن المعرض يستقبل الجمهور يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا.