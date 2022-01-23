المشرف على معرض الكتاب: مساحة الأماكن المفتوحة 10 أضعاف المغلقة

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب والمشرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الخميس المقبل، سيكون أول أيام استقبال الجمهور في المعرض، بداية من الساعة العاشرة صباحا، بينما سيكون الافتتاح الرسمي الأربعاء، موضحًا أن الإجراءات الاحترازية، تحت إشراف وزارة الصحة، وأنّ مساحة الأماكن المفتوحة 10 أضعاف المغلقة.

وأضاف «علي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة «on»: «هناك مناقشات حول المسألة، وكان لدينا تجربة ناجحة جدا في المعرض، الكثير من جمهورنا، استوعب فكرة الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي، والقياس الحراري، وتحديد الأماكن المغلقة بأعداد معينة من الزوار».

اللقاح ليس شرطا

تابع رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنّ المشاركة في الأنشطة المفتوحة لا يشترط فيها الحصول على اللقاح، ويشترط فقط في الحصول على اللقاح في الندوات المغلقة، لافتًا إلى وجود مركزين للتلقيح ومركز فحص سريع PCR للأجانب.

التحكم في الكثافات

وأشار المشرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى أن مساحة الأماكن المفتوحة ضعف الأماكن المغلقة في المعرض بنحو 10 مرات، إذ تبلغ مساحته 80 ألف متر: «نتحكم في الكثافات، ونعمل على عدم حدوث تزاحم، كما أن القاعات التي يوجد فيها الناشرين، لا نشترط فيها تلقي اللقاح، ونحافظ فيها على التباعد بشكل كبير جدا، لدينا نظام وشاشات ومساحة القاعة 10 آلاف متر مربع، وارتفاعها 10 أمتار، ونحرص على أن يكون عدد زوار كل قاعة 3 آلاف زائر بحد أقصى».