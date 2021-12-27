شاكر: 2 مليار يورو تكلفة 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء

استعرض الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشروع إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء، موضحا أن قيمته الاستثمارية تقدر بنحو 2 مليار يورو.

وأضاف شاكر خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر: "سننشئ أكثر من مركز تحكم في صعيد مصر، مثل مركز المنيا- أسيوط، ومركز بني سويف- الفيوم، والوادي الجديد، والمنيا وسوهاج، قنا، الأقصر- أسوان، ومركز في أسوان".

وتابع وزير الكهرباء قائلا إن هذه المراكز رست على مجموعة من الشركات مثل شنايدر التي تعمل في 14 مركز تحكم، وجنرال إلكترويك التي تعمل في مركز تحكم، كما مولت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا 4 مراكز تحكم، منها تحكم الحلمية، مؤكدًا أن الشركات المصرية أصبح لها دور عالمي، بعدما تم الانفتاح على شركة سيمنز.