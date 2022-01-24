ليلى علوي عن «أصحاب ولا أعز»: «مافيهوش خدش للحياء واللي معترض ميتفرجش»

قالت الفنانة ليلى علوي، إنّ هذه الفترة قاسية على الفن والثقافة والإبداع، موضحة: «بتفكرني بأيام عرض فيلم بحب السيما، فالفيلم توقف 4 سنوات وتعطّل فترة طويلة، ولكن العدالة والمحكمة والقضاء المصري المشرف لمصر وللعالم كله حكم بعرض الفيلم واحترم حرية الإبداع والفنانين كلهم، وكان ذلك في عام 2004».

وأضافت «علوي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر الجديدة»، على قناة «etc»، في معرض دفاعها عن الفنانة منى زكي وأبطال فيلم أصحاب ولا أعز: «اليوم نعيش مأساة، ففي عام 2004 لم يكن هناك منصات تواصل اجتماعي التي تجعل أي شخص يتحدث».

الفيلم واقعي

وتابعت: «الفيلم واقعي وممتاز والممثلون رائعون وكل عناصر الفيلم حقيقية وواقعية، والفيلم مافيهوش أي ابتذال أو صورة تخدش الحياء، بعض المشاهدين مش عاوزين يواجهوا الواقع، إحنا عايشين الحقيقة دي من يوم الحياة ما اتعملت، وبقى سهل لأي إنسان إنه يهين أي شخص كما يشاء، كما يهين فئة من المجتمع دون وجه حق، واللي معترض على الفيلم ميتفرجش أو ميخليش أسرته تتفرج».

وواصلت: «حزينة جدا لما وصلنا له وأشكر نقابة المهن التمثيلية، أصدرت بيانا محترما، لكن أي حد دلوقتي يقدر يصور أي حد ويعمل فيديو ويعلق على حاجة أي حد، وفي قوانين تحمي الإنسان وحريته، وأشكر أسرة الفيلم وأحيي منى زكي وأحيي أسرتها وأقول لها نحن فخورون بكِ».

ليلى علوي: «يا جماعة الدنيا مش كده»

وحول تعرض منى زكي للهجوم، قالت: «يا جماعة الدنيا مش كده والفن أرقى شيء والفيلم واقعي، والفن ملهوش جنسية ولغة، الفن له أحساس وأحلام ومبادئ نتعلم منها طول الوقت، ونعتذر لمنى زكي وأسرتها، والله يكون في عون الناس اللي مش مستوعبة وبتأفور على الفاضي والحل يكون في قانون صارم».