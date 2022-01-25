إصابة 7 عسكريين في حادث لـ طائرة «إف-35» على حاملة طائرات أمريكية

أصيب 7 عسكريين، وتمكن طيار من القفز من طائرته، أمس الاثنين، أثناء هبوط طائرة من طراز «إف-35 سي» على حاملة طائرات أمريكية، وقالت البحرية الأمريكية، في بيان، إن الحادث وقع بينما كانت الطائرة تهبط على حاملة الطائرات «يو.إس.إس كارل فينسون» في بحر الصين الجنوبي.

«سي إن إن»: أول حادث تحطم لطائرة من طراز «إف 35 سي»

من جانبها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن هذا هو أول حادث تحطم لـ طائرة من طراز «إف 35 سي»، موضحة انها نسخة تابعة للبحرية الأمريكية من المقاتلة الشبح ذات المحرك الواحد، والمصممة للعمليات خارج حاملات الطائرات.

وأكدت البحرية الامريكية، أن تحقيقا يجري في الحادث، مضيفة أن الحادث وقع أثناء عمليات تحليق روتينية في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى تمكن الطيار من القفز من الطائرة بسلام، وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة لـ الجيش الأمريكي.

حالة 3 من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا

وأشارت البحرية الأمريكية، إلى أن حالة 3 من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا، بينما تم علاج 4 على متن حاملة الطائرات، وتابعت البحرية قائلة، إن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.