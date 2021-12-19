كواليس تحطم طائرة أسترالية في خليج موريتون: 4 ضحايا بينهم طفلان

لقي صباح اليوم الأحد، 4 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، وذلك عقب تحطم طائرة صغيرة في المياه قبالة الساحل الشرقي، أسفرت عن مقتل جميع ركابها، وذلك بحسب ما أعلنته الشرطة الأسترالية.

تحطم طائرة وسقوطها بالمياه بعد وقت قصير من إقلاعها

وأضافت الشرطة، إن الطيار البالغ من العمر 69 عاما قام برحلة ترفيهية لثلاثة ركاب، حيث سقطت الطائرة في منطقة شمال شرقي بريزبين، بعد وقت قصير من إقلاعها، كما أظهرت الصور الطائرة تطفو وهي مقلوبة في خليج موريتون.

بدء التحقيقات في سبب سقوط الطائرة

وذكرت وكالة أنباء «رويترز»، أن هوية الركاب الذين كانوا على متن الطائرة لم تحدد بعد، وقال مفوض مجلس سلامة النقل الأسترالي أنجوس ميتشل، إنه من المقرر أن يكتمل إعداد التقرير عن سبب التحطم المحتمل للطائرة في غضون 6 إلى 8 أسابيع.

حوادث تحطم طائرات

وفي وقت سابق، لقي 9 أشخاص مصرعهم، جراء تحطم طائرة ركاب كانت بصدد القيام برحلة بين سانتو دومينجو عاصمة جمهورية الدومينيكان، ومدينة ميامي الأمريكية، وقالت شركة «هيليدوسا» المالكة للطائرة، «ببالغ الأسف تعلن هيليدوسا أن إحدى طائراتها تعرضت لحادث مأساوي في مطار لاس أميركاس، أدى إلى مقتل جميع الركاب وأفراد طاقمها».

مصرع نجل وزير الدفاع السنغافوري في تحطم طائرة

وفي الأسبوع الماضي، تحطمت طائرة عسكرية في المحيط الهادئ، تابعة للقوات المسلحة في سنغافورة، أسفرت عن وفاة جميع ركابها الثلاثة، بينهم نجل وزير الدفاع، وقالت القوات المسلحة، إنه جرى انتشال جثث الضحايا الثلاثة، وهم اثنان من أفراد طاقم الطائرة ونجل وزير الدفاع فرانسيس رينيه ميرينو مونروي.

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز العربية»، غرد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، عبر موقع «تويتر» قائلا إن القوات المسلحة قامت بتحديد موقع جثث الضحايا الثلاث.