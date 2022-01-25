مصرع 19 بملهى ليلي بعد اشتباكات بـ إندونيسيا.. ومقتل شابة في إطلاق نار بجامعة ألمانية

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا أمنية، منها مقتل 19 شخصا في ملهى ليلي اشتعلت فيه النيران بعد اشتباكات بين مجموعتين محليتين في مدينة سورونج بمقاطعة بابوا الغربية الإندونيسية، فيما شهدت ألمانيا، حادث مقتل شابة وإصابة 3 آخرين برصاص شاب أطلق النار داخل قاعة محاضرات في جامعة، قبل أن يطلق النار على نفسه وينتحر.

وفي إندونيسيا، عثرت الشرطة على 19 شخصا مقتولين في ملهى ليلي اشتعلت فيه النيران بعد اشتباكات بين مجموعتين محليتين في مدينة سورونج بمقاطعة بابوا الغربية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي ألمانيا، لقت شابة مصرعها وأصيب 3 آخرين برصاص شاب أطلق النار داخل قاعة محاضرات في «جامعة هايدلبرج» جنوب غربي البلاد، قبل انتحاره.

«شرطة مانهايم» الألمانية: منفذ منفرد أصاب 4 أشخاص بالرصاص

وقالت «شرطة مانهايم» الألمانية، في بيان، إن منفذا منفردا أصاب 4 أشخاص بالرصاص، ما أسفر عن وفاة شابة متأثرة بجروحها في قاعة محاضرات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت الشرطة الالمانية، إلى أن المنفذ استخدم في الهجوم سلاحاً نارياً طويلا أي بندقية على الأرجح، فيما أعرب مستشار البلاد، أولاف شولتس، عن صدمته بعد عملية إطلاق النار.

دعاوى قضائية ضد شركة «جوجل» في الولايات المتحدة.. والسبب خداع المستهلكين

وفي الولايات المتحدة، رفعت مقاطعة كولومبيا دي سي و3 ولايات أمريكية دعاوى قضائية ضد شركة «جوجل» بسبب خداعها المستهلكين وانتهاك خصوصيتهم.

وقال المدعي العام كارل راسن في الدعوى التي رفعت، أمس الاثنين، بمحكمة واشنطن، إن شركة «جوجل» خدعت المستهلكين بشكل ممنهج بشأن كيفية تتبع مواقعهم واستخدامها، مشيرا إلى أن المدعين العامين لولايات: تكساس وإنديانا وواشنطن رفعوا دعاوى قضائية مشابهة في محاكم ولاياتهم.

عمران خان لـ القاضية الباكستانية: أتمنى لك الأفضل

وفي باكستان، أدت القاضية عائشة مالك، أمس الاثنين، القسم، في العاصمة «إسلام أباد» كأول امرأة في المحكمة العليا في تاريخ البلاد. وقال رئيس وزراء باكستان عمران خان على حسابه في موقع التدوينات القصيرة « تويتر»، «أتمنى لها الأفضل».