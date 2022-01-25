محافظ جنوب سيناء: الشرطة صمام الأمن الداخلي لمصر.. ويتحملون الصعاب

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ «الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الأمن حملت على عاتقها مواجهة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سيناء ومحافظات مصر عقب ثورة 30 يونيو، وقدم رجال الشرطة مئات الشهداء في سبيل القضاء على البؤر الإرهابية. مضيفا أن الشرطة ذراع الوطن لحفظ الأمن الداخلي وصمام الأمن، والشعب المصري يقف خلف الشرطة في كل الأزمات والمواقف.

«فودة»: شرطة جنوب سيناء نموذج مشرف

ذكر «فودة» أن الشرطة في جنوب سيناء نموذج مشرف في التعامل مع المواطنين وضبط الحالة الأمنية الداخلية، لافتا إلى أن أهالي جنوب سيناء يقدرون دور الشرطة، ولم يتعرض قسم شرطة واحد في المحافظة لأي عمليات اقتحام أو سلب بل حافظ أبناء المحافظة على أقسام الشرطة وقاموا بحمايتها، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء احد، وضرورة اليقظة والحذر ومتابعة الدوريات الأمنية لمواجهة أي طارئ.

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وهنئ محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، واللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، ورجال الشرطة بالمحافظة، بمناسبة عيدهم، موضحا أنهم تحملوا الصعاب لتأمين منتدى شباب العالم ومؤتمر مكافحة الفساد، دون أن يشعر للضيوف بأي إجراءات أمنية.

وثمن علاقة الشرطة مع مشايخ وعواقل البدو الذين تربطهم علاقات قوية، فالبدو حراس الوديان ويقدمون المساعدة للشرطة في تأمين المدقات والدروب الجبلية، لمنع تسلل العناصر التخريبية إلى المحافظة، قائلا إن هناك احتفالية سوف تقام بمناسبة عيا الشرطة في جنوب سيناء، وكلف المحافظ رؤساء المدن بزيارة أقسام الشرطة وتقديم التهاني لرجالها الأبطال.