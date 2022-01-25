3 توصيات و8 مكاسب لمهرجان التمور في سيوة: ترويج سياحي ومسابقات (صور)

اختتم المهرجان الدولي للتمور المصرية بواحة سيوة، نسخته الخامسة، أمس، والذي جرى تنظيمه من قبل وزارة التجارة والصناعة وجائزة الخليفة لنخيل التمر والابتكار بدولة الإمارات العربية الشقيقة ومحافظة مطروح، إذ خرج المهرجان بحزمة من التوصيات للنهوض بزراعة وتعبئة التمور، وفق ما أعلنه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

3 توصيات لمهرجان التمور في سيوة

وقال محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، إنَّ مهرجان التمور خرج بمجموعة من التوصيات في قطاع الزراعة والصناعة للتمور، ومن أهمها:-

1- استمرار إقامة المهرجان خلال السنوات المقبلة مع تطوير محتواه المرجان ومشاركه واسعة للعديد من العارضين من داخل وخارج مصر، ودعوة عدد من المستوردين أسوة بمشاركة السفير الأندونيسي في القاهرة، خاصة أن إندونسيا من أكبر الدول المستوردة للتمور المصرية.

2- الاتفاق على سرعة تشغيل مصنع التمور الذي تملكه المحافظة لتعبئة وصنيع التمور وتوفير التجهيزات المطلوبة له لما ذلك من أهمية في دعم ومساعدة المزارعين في سيوة.

3- دعم جائزة خليفة الإماراتية المزارعين بسيوة بفسائل النخيل المجهول لزراعتها في الواحة لما لها من قيمة اقتصادية مع التوعية والإرشاد للمزارعين لنشر هذه الأصناف.

8 مكاسب مهرجان التمور في سيوة

وأضاف محافظ مطروح أنَّ مهرجان التمور في سيوة كانت له العديد من المكاسب، منها:

- تنظيم مسابقة أفضل حارة داخل سيوة والتي خلقت نوع من التنافسية مع الاتفاق على استمراريتها خلال المهرجانات في السنوات المقبلة.

- تنظيم مسابقة أفضل شيف من الأكلات السيوية من التمور مع الاتفاق على توسيع دائرة المشاركة العام المقبل ورفع قيمة الجائزة.

- الترويج السياحي والثقافي لواحة سيوة خلال فترة المهرجان خاصه مع زيادة عدد المشاركين.

- قدمت وحدة تطوير الأعمال المتنقلة التابعة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددًت من الخدمات المجانية للعارضين خلال فعاليات المهرجان من استشارات في مجال تنمية الأعمال لـ15 عملاء، وتصوير احترافي لـ112 صورة يخدم 28 عميلًا.

- مشاركة البنك الأهلي المصري لأول مرة في المهرجان لتقديم خدمات مباشره للمواطنين والمزارعين.

- افتتاح مصنع جديد للتمور في سيوة تشجيعًا للتنافسية في صناعة التمور.

- إطلاق مشروع تطوير سلسلة القيمة وإنشاء علامة تجارية لتمور سيوة الذي ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المحافظة، وتوقيع الاتفاق بتمويل من التعاون الإيطالي بقيمة 9 ملايين جنيه يهدف إلى الحفاظ على أصناف التمور بالواحة وتسجيلها.

- تنظيم العديد من الأنشطة لتدريب وإرشاد المزارعين في سيوة في مجال زراعات النخيل.