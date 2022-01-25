«هيونداي» تخسر 50% من الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الخامات

سجلت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، انخفاضًا بنسبة 50% تقريبًا في الأرباح الفصلية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع تكاليف المواد الخام والمصاريف غير المتكررة، المرتبطة بمكافآت الموظفين.

وبحسب بيان للشركة، سجلت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، التي تعد مع الشركة التابعة لها Kia Corp من بين أكبر 10 شركات لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، أرباحًا صافية قدرها 547 مليار وون (456.32 مليون دولار) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقابل 1.1 تريليون وون في العام السابق، وذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات المحللين البالغ 1.5 تريليون وون، التي جمعتها Refinitiv SmartEstimate.

ارتفاع أسعار الخامات والمصروفات

ويرى تجار، أن ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص المكونات والاختناقات اللوجستية الناجمة عن جائحة كورونا، من المرجح أن يؤدي إلى زيادة التكاليف في الربع الحالي.

وقال محمد عبد الله، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات ارتفعت عالميًا بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار الخامات.

تجار: انفراجة في إنتاج السيارات خلال النصف الثاني

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أنه ربما تكون الشركات المنتجة أمام بوادر انفراجة في الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري، والأمر يعتمد على استقرار بيئة الإنتاج وعودة عمليات الشحن إلى سابق عهدها، فضلًا عن توفير الخامات، الأمر الذي سيؤدي إلى وفرة في المعروض وبالتالي هدوء الأسعار.

وانخفضت أسهم هيونداي موتور بنسبة 2.6% اليوم، مقابل تراجع مؤشر كوسبي القياسي (.KS11) بنسبة 2.7%.