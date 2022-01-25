طقس الغربية اليوم: صقيع وعواصف وغيوم.. والمحافظ يرفع الطوارىء

سيطرت على سماء محافظة الغربية حالة من انتشار الغيوم وهبوب الرياح والعواصف الترابية الباردة تزامنا مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة بالمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، وهو ما نتج عنه ارتباكا في الحياة المعيشية لآلاف من الأسر والعائلات الأمر الذي دفعهم إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

انتشار الشبورة المائية وانخفاض ملحوظ بالحرارة

كما تأثرت حركة النقل والمواصلات مروريا بتعطل جزئي لشيوع الضباب والغيوم وصعوبة الرؤية لقائدي المركبات والسيارات والدراجات المختلفة بكافة الطرق المطلة على ضفاف نهر النيل ومياه الترع والأراضي الزراعية الواصلة بين مراكز «طنطا_المحلة، وبسيون _كفرالزيات، والسنطة_زفتى، وسمنود_المحلة، وزفتى_ سمنود، وكفرالزيات_طنطا، وقطور_طنطا».

طواقم أمنية مرورية لمساعدة السيارات

وشهدت محاور الطرق الرئيسية والفرعية بالغربية، انتشار الطواقم الأمنية المرورية الثابتة والمتحركة وبكافة مراكز محافظة لتأمين أرواح وحياة المواطنين، والتأكد من سلامة الجميع أثناء موجه الطقس السيىء والصقيع والأحوال المناخية المتقلبة.

كما رفع ديوان محافظة الغربية حالة الطوارىء والتأهب القصوي لتأمين أرواح وحياة المواطنين من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارىء بدواوين المجالس والمديريات لتلقي استغاثات المواطنين خلال موجة الطقس السيىء والصقيع.

الغربية: رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية استمرار التنسيق الكامل مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتليفونات لحل أي أزمات محتملة خلال موجة الطقس السيىء.

كما كشفت مصادر داخل ديوان محافظة الغربية عن تخصيص 494 معده وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار المحتملة خلال الساعات القادمة فضلا عن الدفع بفرق لجان فنية للتأكد من صيانة بلاعات الصرف بكافة الأنفاق الرئيسية والشوارع العمومية بالمحافظة.