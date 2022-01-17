طقس الغربية اليوم.. انخفاض درجة الحرارة وأمطار غزيرة وشبورة بالطرق

شهدت محافظة الغربية، صباح اليوم، استمرار موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية، والتي تمثلت في الانخفاض الملحوظ دربجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة وانتشار الشبورة.

أمطار غزيرة وصقيع

وتعطلت حركة النقل والمواصلات بالغربية نسبيا بسبب انتشار الغيوم وصعوبة الرؤية بكل الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين المراكز والمدن، ورصدت «الوطن» انتشار الطواقم الأمنية الثابتة والمتنقلة للجان التابعة للإدارة العامة لمباحث المرور بوسط الدلتا، لمتابعة انتظام حركة النقل والمواصلات بين مراكز ومدن «طنطا - كفرالشيخ»، و«المحلة - كفرالشيخ»، فضلا عن الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، لتأمين أرواح وحياة المواطنين خلال فترة موجة الطقس السيىء والأحوال الجوية المتقلبة.

في ذات السياق، وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية التنسيق الكامل مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات، لمواجهة التداعيات المتوقعة لموجة الطقس السيىء وهطول الأمطار الغزيرة.

رفع حالة الطوارىء لتأمين المواطنين

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه ووكلاء الوزارات، بضرورة تفعيل غرف العمليات والطوارىء لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين خلال فترة الطقس السيىء.

وكشف محافظ الغربية عن تخصيص 494 سيارة ومعدة لكسح وشفط مياه الأمطار المتوقع تساقطها، فضلا عن الدفع بفرق فنية لصيانة البالوعات والغطاسات، والتأكد من سلامتها بكل الأنفاق، وأهمها الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبرى، وذلك لشفط المياه المتراكمة أولا بأول.